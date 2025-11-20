El Kanka ofrecerá seis conciertos en junio dentro de Terral para presentar su séptimo disco, 'La calma'

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kanka presentará su séptimo disco, 'La calma', en seis conciertos agendados en junio en la próxima edición de Terral. El lunes 8, martes 9, miércoles 10, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026 el cantautor malagueño enseñará el repertorio de un álbum que se publicará a principios del próximo año, y del que ya se ha adelantado el primer y homónimo single.

Las entradas para verlo en el Teatro Cervantes de Málaga salen a la venta a las 18.00 horas este jueves por un precio comprendido entre los 12 y los 36 euros según zona.

Nacho Vegas, Ismael Serrano, Santiago Auserón, Rocío Márquez, Kiko Veneno, Chano Domínguez con Antonio Reyes y el espectáculo Jerez, tierra de flamenco completan la parrilla del festival de verano del Teatro Cervantes, que se celebrará del 6 al 26 de junio del 26. Estas siete actuaciones estaban ya a la venta, han señalado en un comunicado.

Con más de 15 años de trayectoria, Juan Gómez Canca, conocido artísticamente como El Kanka, se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la canción iberoamericana. Desde sus primeros pasos en Málaga, hasta saltar más allá de nuestras fronteras abriéndose camino en países como Colombia, México, Argentina o Uruguay, ha construido una carrera coherente y sin artificios, basada en el talento, la autenticidad y el vínculo con su público.

'Lo mal que estoy y lo poco que me quejo' (2012), 'El día de suerte de Juan Gómez' (2014), 'De pana y rubí' (2015), 'El arte de saltar' (2018), 'Cosas de los vivientes' (2023) y 'Las canciones' (2025) son los seis discos que preceden al que está por venir y que contendrá nuevas canciones con su siempre sello personal: la fusión del folclore latinoamericano con el pop o la rumba, y letras ingeniosas, que invitan a la reflexión a veces o que narran momentos cotidianos, y que a menudo tienen un toque de humor y optimismo.

TERRAL 2026

Ismael Serrano, El Kanka, Santiago Auserón, el espectáculo Jerez, tierra de flamenco, Chano Domínguez con Antonio Reyes, Nacho Vegas, Rocío Márquez y Kiko Veneno encenderán los amplificadores del Teatro Cervantes de Málaga el próximo mes de junio.

El festival de verano Terral, uno de los ejes de la oferta sonora del primer teatro de la Costa del Sol, se concentra en la edición de 2026 en parte de la mejor música compuesta en nuestro país, con incursiones en la canción de autor, en el rock de factura independiente y en el flamenco más abierto.

Ismael Serrano abre Terral el sábado 6 junio de 2026 con Guitarra y voz, un concierto en formato acústico y lleno de poesía en el que invita al público a disfrutar del privilegio de escuchar un repaso de sus últimos temas y de sus éxitos de siempre (de 12 a 36 euros). A Ismael le seguirá El Kanka con los seis conciertos de presentación de La calma, apuntados en el calendario entre el 8 y el 14 de junio.

Asimismo, en su nuevo proyecto, La Academia Nocturna, Santiago Auserón reelabora en directo algunas de las mejores canciones de su trayectoria (Radio Futura, Juan Perro) y estrena otras acompañado por un grupo de músicos de altura que saben crear atmósferas de gran riqueza sonora y conectar con el público.

El rhythm & blues, el jazz, el rock y el soul se funden en La Academia Nocturna con los sones caribeños y con la tradición lírica española más brillante. Pere Foved (batería), Isaac Coll (bajo), Vicenç Solsona (guitarra), David Pastor (trompeta) y Gabriel Amargant (saxofón y clarinete) conforman la banda que arropa a Auserón en esta nueva aventura y que subirá a las tablas del Cervantes el domingo 21 de junio (de 12 a 36 euros).

La tercera apuesta de Terral 26 es el estreno del espectáculo Jerez, tierra de flamenco. Tía Juana 'la del Pipa', Enrique 'el Zambo', Jesús Méndez, Tomás Rubichi, Rafael 'el Zambo' y Pedro Montoya 'Chanquita' al cante; Curro Carrasco Soto y Pepe del Morao al toque; Fernando Jiménez al baile, y Cantarote y Manuel Salado a las palmas componen el elenco de este espectáculo, un viaje a través de la emoción que transporta al escenario del teatro municipal malagueño el espíritu y el arte de Jerez, tierra de flamenco por antonomasia.

Desde las bulerías más frenéticas hasta los fandangos más melancólicos, el flamenco jerezano es un reflejo de la historia, la cultura y la pasión de un pueblo que lo tiene en el alma (lunes 22 de junio. De 10 a 27 euros).

La mirada a la música flamenca facturada en Cádiz continuará el día siguiente con la alianza entreel pianista gaditano Chano Domínguez con el cantaor de Chiclana de la Frontera Antonio Reyes (martes 23 de junio. De 10 a 27 euros).

El encuentro de Chano y Antonio es el de dos grandes referentes del arte jondo. Nace del diálogo profundo entre la tradición y la contemporaneidad, entre la raíz profunda de la provincia de Cádiz y la libertad expresiva del jazz. El dúo ofrece un repertorio ecléctico que respeta la esencia de los palos flamencos gaditanos, enriquecido por los arreglos jazzísticos de Chano y la versatilidad vocal de Antonio. El resultado es una propuesta contemporánea y sofisticada con evidente identidad andaluza.

Nacho Vegas presentará 'Vidas semipreciosas', su esperado nuevo álbum, el miércoles 24 de junio (de 11 a 32 euros). En su nueva gira, el asturiano llevará al directo por España y América Latina tanto los nuevos temas del disco como algunos de los más emblemáticos de distintas etapas de su cancionero.

Le acompañarán sus ya habituales compañeros: Manu Molina acompañará a Nacho a la batería, al igual que el polifacético guitarrista Joseba Irazoki, el bajista Hans Laguna y el pianista Ferran Resines, y se suma a la formación Miren Narbaiza a la guitarra y los coros.

Por otro lado, el flamenco más avanzado recupera el protagonismo en Terral con el regreso de Rocío Márquez a Málaga (jueves 25 junio. De 10 a 27 euros).

La cantaora onubense estará acompañada en Himno vertical por el guitarrista Pedro Rojas Ogáyar, también compositor junto a ella de un espectáculo que está conducido por las letras de la propia Márquez con la colaboración de Carmen Camacho y armado por la dramaturgia y dirección de escena de Fran Torres. La clausura de Terral 26 le corresponde a Kiko Veneno.