Kiki Morente encabeza el cartel de La Térmica Village en Nerja (Málaga) el día 14 con música y cultura en la calle

Presentación de La Térmica Village, que tendrá lugar este próximo sábado en Nerja. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

NERJA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La Térmica Village, el programa cultural itinerante de la Diputación de Málaga, va a hacer parada el próximo sábado 14 de marzo en la localidad de Nerja con una jornada de seis horas de música en directo, talleres participativos y propuestas creativas abiertas al público y con el artista Kiki Morente como gran estrella de cartel. La plaza de España será el escenario de esta cita, que se desarrollará de 17.00 a 23.00 horas con entrada libre.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Nerja, Ana María Muñoz Valverde, durante la presentación de este encuentro organizado en coproducción entre La Térmica y el Ayuntamiento de Nerja que convertirá el centro del municipio en un espacio de cultura contemporánea al aire libre, combinando conciertos, actividades para todas las edades y experiencias participativas.

López Mestanza ha señalado su satisfacción por poder llevar La Térmica Village a Nerja y que, de esta forma, la Diputación siga acercando la cultura contemporánea a los distintos municipios de la provincia. En este sentido, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento nerjeño para hacer posible esta cita cultural, y ha animado a vecinos y visitantes a participar en la jornada. "Confiamos en que el público disfrute de una programación pensada para todas las edades y que la plaza de España se llene de música, creatividad y cultura compartida", ha añadido.

PROPUESTA MUSICAL

Como suele ser habitual, la música va a ser uno de los ejes centrales de la jornada con un cartel que reúne talento emergente y artistas consolidados. Abrirá la tarde El Nieto Manuel (17.00 - 18.00 horas), un joven artista que destaca por su voz potente y su presencia escénica, considerado una de las nuevas promesas del panorama musical.

A continuación actuará Maximiliano Calvo (18.00 - 19.30 horas), músico y 'showman' cuya banda ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a la energía y cercanía de sus directos.

El momento más esperado llegará con Kiki Morente (19.30 - 21.00 horas), una de las voces más destacadas del flamenco actual, que presentará en Nerja su último trabajo, 'Azabache'. Con su tercer disco, el cantaor granadino continúa consolidando una trayectoria que dialoga con la tradición flamenca desde una mirada contemporánea.

La jornada musical se cerrará con Derek Van Den Bulcke (21.00 - 23.00 horas), habitual en festivales y conocido por sus sesiones de electroflamenco, que ofrecerá un espectáculo con una fuerte componente audiovisual para despedir la noche.

TALLERES CREATIVOS Y EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS

Junto a la música, La Térmica Village propone una amplia programación de talleres dirigidos tanto a público familiar como a jóvenes y adultos. Las actividades son gratuitas y se desarrollarán en dos franjas horarias, de 17.30 a 19.30 horas y de 20.00 a 22.00 horas. Para participar es necesario inscripción previa en el propio espacio, que se activa de forma presencial una hora antes del comienzo de cada taller.

Entre las propuestas se encuentran 'Twin Art', impartido por Prodipec, un taller artístico familiar que crea composiciones simétricas mediante cuerdas impregnadas en pintura; 'Ecosistemas autosuficientes', donde Ecodecs enseñará a los participantes a construir su propio terrario aprendiendo sobre equilibrio ecológico y sostenibilidad; y 'Experimentos locos', una actividad científica de Mimedia pensada para despertar la curiosidad de los más pequeños a través de experimentos sorprendentes.

También se celebrará un taller de personalización de tote bags que usará técnicas manuales y estampación artesanal impartido por Carmina Hace Cosas de la marca textil Todo Mal Gracias; así como un taller de cuero con Artesamart en el que los asistentes podrán crear su propio monedero aprendiendo técnicas básicas de trabajo con este material.

ACCIÓN URBANA CON EL ARTISTA DARKO

La programación incluirá además el 'Taller de acción urbana y estructuras efímeras' del artista Darko, que se desarrollará de 17.30 a 21.30 horas.

Se trata de una propuesta performativa y participativa que invita a los asistentes a interactuar con el espacio público y formar parte del proceso creativo. Cada intervención se diseña específicamente para el lugar en el que se desarrolla, convirtiendo el entorno en una obra colectiva y en constante transformación.

Durante toda la jornada también habrá zona de mercado con productos artesanales seleccionados, completando una experiencia cultural pensada para disfrutar al aire libre y en comunidad.

LA TÉRMICA VILLAGE 2026

La parada de Nerja es la primera de la edición 2026 de La Térmica Village, que este año refuerza su vocación de acercar la cultura contemporánea a la provincia poniendo el foco en municipios de menos de 20.000 habitantes como Archidona (9 de mayo) y Pizarra (26 de septiembre), completando la ruta con Estepona (7 de noviembre).

A lo largo de 2026, el programa recorrerá distintas localidades malagueñas con jornadas culturales que combinan música en directo, talleres, arte urbano y actividades participativas, consolidándose como uno de los proyectos más destacados de dinamización cultural de la Diputación de Málaga en el territorio.