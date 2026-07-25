Laura Ortiz gana el concurso de nuevos talentos 'El Futuro del Diseño: Málaga de Moda 2026' - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Laura Ortiz ha ganado el concurso de nuevos talentos 'El Futuro del Diseño: Málaga de Moda 2026', que se ha celebrado en el marco del Marbella Fashion Show que se ha desarrollado durante las jornadas del jueves y el viernes en Puerto Banús, en el municipio malagueño de Marbella, con el apoyo de la Diputación de Málaga.

Este encuentro, que ha cumplido su novena edición, reúne cada año a destacados diseñadores, firmas emergentes, profesionales del sector, empresas y medios de comunicación, y constituye una de las citas más destacadas del calendario de la moda en Andalucía.

La vicepresidenta de la Diputación María Francisca Caracuel ha sido la encargada de entregar el premio de un concurso en el que un total de seis diseñadoras emergentes han presentado sus propuestas: Manuela Di Croce, Laura Ortiz (la ganadora), Yus de Val, Irene Villalobos, Alba García y María José Perujo. También ha acudido al acto, entre otros, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García.

Además, por la pasarela del Marbella Fashion Show han desfilado firmas adheridas a la marca promocional 'Málaga de Moda, Talento Original', como es el caso de Susana Hidalgo, Sofía Santini, Susana Zamora, Inma de la Riva y Julieth, así como la ganadora del certamen de nuevos talentos del año pasado, Teresa Perujo.

Por último, Caracuel ha incidido en el apoyo que la institución provincial presta de manera constante al sector de la moda, el diseño y el textil a través del sello Málaga de Moda, que precisamente este 2026 cumple sus primeros diez años de existencia con más de 130 empresas adheridas.