'Libre', una apuesta independiente con denuncia social en el 25 Festival de Cine de Málaga

MÁLAGA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La argentina Natural Arpajou ha presentado este jueves su nuevo largometraje, 'Libre', con el que la directora participa en la sección oficial del 25 Festival de Cine de Málaga. La película, realizada al margen de la industria y con un presupuesto de tan solo 2.000 dólares, retrata la vida de las villas argentinas en un escenario de conflicto social y falta de oportunidades.

Maxi llega a su casa en una villa de Buenos Aires, después de estar ocho años preso, e intenta recuperar su vida pero su madre ha muerto, su hermano lo reciente, su mejor amigo transicionó en mujer y en el barrio ya nada es como antes.

Natural Arpajou se ha mostrado feliz de volver a Málaga a presentar su segunda película, con la primera, 'Yo niña' ya participó en la sección Zonazine del año 2018. La directora, guionista y productora ha contado que 'Libre' nació a raíz de las clases de cine que imparte en un centro cultural de una villa de Buenos Aires, cuyos alumnos son los protagonistas de esta cinta.

"Armé un equipo con mis alumnos, que habían estudiado cine pero no tenían acceso a la industria de Argentina. Todos eran del barrio, después llegaron actores famosos, pero sin la gente de allí no se podría haber hecho la historia", ha asegurado Arpajou sobre el proyecto, que ha tardado siete años en producirse.

La directora ha contado que desde que empezó a impartir clases en el barrio, se fue haciendo amiga de la gente para empezar a entender sus ideas, ya que "una villa es casi un universo dentro de la ciudad con sus propias reglas". Sobre ese acercamiento que experimentó con la gente del barrio, la cineasta ha añadido que "el cine de autor tiene que ser muy cercano" y de ahí esa empatía que experimentó con ellos.

En referencia al escaso presupuesto con el que se rodó 'Libre', Natural Arpajou ha justificado que "hacerla de esta manera demuestra que el dinero no lo es todo" y ha celebrado que el hecho de que esta película esté en sección oficial habiéndose realizado como se realizó, le emociona mucho.

La directora ha asegurado que esta película no podía contarla ella sola porque no era de allí: "Una cosa que hice fue no guionizar las palabras. Para mí cada palabra significa algo, entonces más que un guion hice una escaleta". Había espacio para la improvisación por parte de los actores que, según ha contado, pusieron todo el talento y las ganas como si todos estuvieran dirigiendo.

Una de las problemáticas que retrata 'Libre' es la violencia policial que, según cuenta, viven sus propios alumnos del taller de cine. "Uno de ellos hizo de policía en la película y mostró los mismos gestos violentos que él mismo había recibido por parte de la policía", ha indicado la directora.

Finalmente, Arpajou ha hablado del dilema de la reinserción social que vive gente que ha estado en prisión. "El problema no es que no haya dinero, la única manera de reinsertar a alguien es con cultura y mostrando que hay opciones para poder salir de un estilo de vida así". "Hay que dar las herramientas para que sientan que puedan hacer otras cosas y ser parte de algo, como en esta película", ha concluido.