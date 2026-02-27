Lucía Navas exhibe la muestra 'Viga, cimiento, caña, guarda' en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, una exposición en la que recopila vivencias que surgen de la rehabilitación del centenario cortijo familiar - UMA

La sala Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) alberga una nueva exposición: 'Viga, cimiento, caña, guarda'. La muestra es obra de Lucía Navas, egresada del centro, y su concepto surge de la rehabilitación de una casa y de los quehaceres por salvaguardar un legado: el cortijo familiar de más de cien años.

Bellas Artes ha organizado esta exposición, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura de la UMA y el Festival de Málaga / MaF - Málaga de Festival. Está comisariada por Juan del Junco.

Según la hoja de sala, 'Viga, cimiento; caña, guarda' es "una travesía de vuelta al origen, un retorno a tiempos atrás, un regreso a la firmeza, allá cuando el tejado era cobijo y no peligro". Y es que, desde la más alta de sus tejas hasta sus cimientos, el sentido que mantiene en pie esta casa, mucho más allá de la materia, está vinculado indefectiblemente con aquel terreno donde habitan los afectos.

Lucía Navas (Málaga, 2003) es graduada en Bellas Artes (2025) por la Universidad de Málaga. Actualmente cursa el Máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado en eventos colectivos como la exposición "Aquí y ahora", en el Espacio Cultural la Amalgama, o en la muestra "Con títulos (12 o 14 performances)", en la Galería Isabel Hurley.

En el último año también ha formado parte de las exposiciones de artistas seleccionados en el XVIII Certamen de Artes Plásticas Diputación de Ourense y en la XLI Muestra de Arte Joven de La Rioja. La exposición Viga, cimiento; caña, guarda, se presenta como su primera muestra individual.

La nueva exposición permanecerá en la sala Chema Cobo (Plaza El Ejido, 1) hasta el 26 de marzo, con un horario de visitas (gratuito) de 9 a 14,30 y de 16 a 20,30, de lunes a viernes.