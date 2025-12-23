Luz verde de forma inicial al estudio de detalle de cuatro parcelas para construcción de vivienda protegida

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde de forma inicial al estudio de detalle de cuatro parcelas ubicadas en el ámbito de Cortijo Merino en el distrito Cruz del Humilladero, donde la Fundación Vimpyca va a construir 281 nuevas viviendas protegidas.

Desde el Consistorio han recordado que estos cuatro suelos formaron parte del proceso de licitación para la transmisión onerosa de siete suelos de propiedad municipal en Cortijo Merino para la construcción de 562 VPO. A cambio, el Ayuntamiento obtendrá un total de 74 viviendas, que destinará a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

En concreto, estas parcelas se correspondieron con el lote 2 del que resultó adjudicataria mencionada fundación para la construcción de 281 VPO en régimen de venta de régimen especial, ofertando un precio de venta de las viviendas de 1.892,25 euros el metros cuadrados (m2) útil. De este lote el Ayuntamiento obtendrá un total de 38 viviendas.

El estudio de detalle aprobado tiene por objeto la ordenación conjunta de las cuatro parcelas (R7, R8, R9 y R10) y más concretamente, redistribuir entre ellas el techo edificable y el número máximo de viviendas asignadas por el Plan Parcial.

De este modo, en la R7 el techo edificable pasa de 4.786,28 m2 a 5.806,29 m2 y de 47 a 57 viviendas; en la R8 de 1.954,66 m2 a 2.171,84 m2 y de 19 a 21 viviendas; en la R9 de 13.503,60 m2 a 12.142,63 m2 y de 133 a 120 viviendas; y en la R10 de 8.334,44 m2 a 8.458,22 m2 y de 82 a 83 viviendas.

Por otra parte, en materia de Urbanismo, la junta de gobierno local también ha aprobado el pliego de condiciones para el arrendamiento, mediante adjudicación directa, de una parcela municipal situada en calle Drago, 14 a petición del Club de Tenis Málaga para destinarla a aparcamiento en superficie. La renta anual del arrendamiento de la parcela es de 2.225,07 euros.

El suelo, que cuenta con 1.217 m2, se encuentra colindante al mencionado establecimiento, el cual pretende usarla sin ánimo de lucro para cubrir la falta de plazas de aparcamiento de sus usuarios.

De igual modo, se ha aprobado otorgar de forma directa y gratuita a la Fundación Palacio de Villalón la concesión demanial sobre el conjunto edificatorio formado por los inmuebles ubicados en calle Compañía, 10 y 10 D donde se ubica el Museo Carmen Thyssen Málaga. Se trata de la prórroga de la concesión otorgada a esta entidad en marzo de 2011, cuya vigencia cumple el próximo 31 de diciembre.

La actual concesión demanial del edificio se realiza en los mismos términos y hasta el 9 de junio de 2026, fecha en la que vence el contrato de préstamo actualmente en vigor y en proceso de renovación. De igual forma, el pliego contempla que el plazo de la concesión podrá ser prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por último, se ha dado aprobación de forma inicial el estudio detalle de calle Empedrada, 8 y 6 esquina con calle Jara. Este instrumento de planeamiento, promovido por Stay Together S.L tiene por objeto es dar un tratamiento conjunto a las dos fincas de 158,46 m* y 146,05 m*, respectivamente.

SUBVENCIONES CON CARGO AL PACTO DE ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, se ha aprobado la convocatoria específica de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área de Derechos Sociales dirigida a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de acciones de sensibilización y prevención de la violencia machista y el refuerzo de la atención a las víctimas, que se financiará con parte de los 170.865,10 euros otorgados al Ayuntamiento por el Ministerio de Igualdad procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2025.

Así, se reservan 60.000 euros a la concesión de subvenciones para financiar hasta el 95% del importe de proyectos de entidades especializadas en prevención e intervención en estas tres líneas: la atención psicológica y educativa de forma directa a menores víctimas de la violencia machista (23.200 euros), la atención a mujeres provenientes de la trata con fines de explotación y a sus hijos e hijas (18.600 euros), y la prevención de la violencia machista en el ocio nocturno y en eventos públicos con el objetivo de concienciar e identificar conductas de riesgo (18.200 euros).

Para poder participar, las entidades deberán acreditar experiencia en los cuatro últimos años en el desarrollo de proyectos concretos en la ciudad de Málaga con actuaciones definidas en estas tres líneas específicas. El plazo de presentación de las solicitudes-proyecto será de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

A través del Pacto de Estado, que se ejecuta desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, el Ayuntamiento también ha contratado a una psicóloga y a una trabajadora social con formación y experiencia en materias de igualdad y de violencia de género con un presupuesto de 93.132,7 euros. Además, se han destinado 17.732,4 euros a campañas informativas como la impulsada para dar a conocer el Servicio de Atención Integral ante la Violencia de Género que ofrece el Consistorio.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, la junta de gobierno local ha aprobado la convocatoria de la XXX edición del certamen de poesía para escolares 'Poetas del 27'. El certamen se divide en cuatro modalidades (segundo ciclo de Primaria, tercer ciclo de Primaria, primer ciclo de Secundaria y segundo ciclo de Secundaria) con tres premios de 250, 200 y 100 euros en cheques libros en cada una de ellas.

De igual modo, el profesorado de los galardonados recibe un cheque libro por valor de 100 euros para los primeros premios, y de 50 para el resto, como reconocimiento a su labor de fomento a la escritura poética y animación a la lectura.

Los poemas que se presenten a la convocatoria deben ser inéditos y originales, de tema y forma libre y con un mínimo de catorce y un máximo de cien versos. Deberán tener un título y un seudónimo y no podrá revelarse el nombre del autor. El plazo de presentación de los poemas será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (www.bopmalaga.es).

Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga a través del siguiente enlace https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-tramite/in...

La solicitud de participación debe estar debidamente cumplimentada y se puede descargar en el enlace https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-tramite/in...

Por último, en la junta de gobierno se ha dado luz verde a los expedientes para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la celebración de dos eventos programados en la vía pública. Por un lado, el cortejo del Heraldo Real previsto para el 2 de enero de 2026 a partir de las 17.30 horas con un recorrido entre las calles Alcazabilla y Nosquera; y por otro, el pasacalles de Reyes del Distrito Teatinos que tendrá lugar el 4 de enero a partir de las 17.00 horas.