El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, junto al candidato de Frente Amplio al Congreso por Málaga, Rafa Borrego, y la candidata de la coalición, Aroa Palma. - FRENTE AMPLIO

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado crítico con el debate electoral a dos entre el candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, organizado para este jueves por la Academia de la Televisión.

"No somos partidarios de los debate a dos. Está claro que el gran debate va a ser el jueves que viene con la candidata Ada Colau, creo que la pluralidad de la sociedad española es mucho mayor que la de las dos fuerzas políticas que tienen mayoría hasta ahora en el Parlamento", ha afirmado este jueves en una atención a los medios de comunicación en Vélez-Málaga (Málaga).

En este sentido, Maíllo ha defendido que el debate entre los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno del próximo jueves 26 de noviembre será el "que va a definir mucho la balanza de la opinión pública de la gente que tiene todavía por decidir el voto".

"Por mucho debate que haya Feijóo o Sánchez, todo el mundo sabe que lo determinante para que pueda haber gobierno de progreso en España lo va a tener los resultados que obtengamos el Frente Amplio", ha destacado.

Maíllo ha acompañado este jueves al candidato de Frente Amplio al Congreso por Málaga, Rafa Borrego, junto a la también candidata de la coalición, Aroa Palma. "Cuando hablamos de la provincia de Málaga hablamos de una provincia que tiene una media de alquiler de 1400 euros la vivienda y una media de salario de 1600 euros ¿quién puede pagar un alquiler en estos momentos?", ha remarcado.