El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, junto al candidato de Frente Amplio por Málaga, Rafa Borrego. - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha apelado al voto para el Frente Amplio de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con el objetivo de "ser valientes" en políticas de vivienda.

"No vamos a dejar al PSOE solo gobernando porque ya sabemos cómo se la gasta. Pedro Sánchez dice que hay que ser valiente en la vivienda, pues bien que nos ha frenado la iniciativa y gracias al impulso popular hemos conseguido los decretos de la vivienda. El PP y Vox arropan a los especuladores, como hacen aquí en Málaga", ha señalado este jueves en una atención a los medios antes de participar en un acto de campaña en Málaga.

Maíllo ha lamentado la situación de la vivienda en la provincia con "más viviendas turísticas del país". "Las viviendas son para vivir, para la familia, para la emancipación de los jóvenes. Lo tenemos claro, o hay un modelo especulador o hay un modelo de derecho humano", ha reafirmado.

En esta línea, ha defendido la expropiación de viviendas a "los que tengan más de mil", la intervención pública en la construcción de viviendas para que "sean siempre públicas y no se descalifiquen para que después pasen al mercado" y topar los precios del alquiler. "Se puede hacer, lo hemos demostrado y lo vamos a hacer", ha subrayado.

"Por eso pedimos el voto de la izquierda malagueña al Frente Amplio, porque somos los que nos desgastamos para transformar las políticas de este país", ha defendido.

Maíllo ha puesto en valor la figura del cabeza de lista por la provincia, Rafa Borrego, como candidato al Congreso. "No podemos estar más orgullosos de que nos encabeza el hombre de la solidaridad con Gaza, el activista que se ofrece a dar un salto en su compromiso para, no solo estar en el movimiento social, sino para transformar lo que son las peticiones del movimiento social a las instituciones y a las leyes", ha explicado.

Por su parte, Borrego ha asegurado que la provincia "está vendida a los especuladores" y ha criticado la gestión de la administración autonómica y municipal. "Vamos a darle una patada al tablero, la vivienda está para que viva la gente", ha remarcado a la par que ha presentado una iniciativa de "un tablero de Monopoly real" como crítica de la situación en Málaga.