Málaga acogerá la tercera edición de concurso nacional de emprendimiento en innovación social digital para FP

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Málaga acogerá el próximo martes 18 de noviembre '#GeneraciónFP, el megahackathon', "el mayor concurso presencial de España sobre emprendimiento en innovación social digital para Formación Profesional".

El megahackathon de '#GeneraciónFP', que se celebrará en las instalaciones de La Noria Málaga, en la avenida del Arroyo de los Ángeles, 50, reunirá a más de 300 alumnos y más de 50 docentes innovadores pertenecientes a centros de Formación Profesional públicos, concertados y privados de toda España, con especial foco en Málaga y la provincia. Durante más de diez horas, los estudiantes de cada centro competirán para presentar el mejor proyecto empresarial.

La cita está organizado por Diverxia Consulting y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, empresa municipal perteneciente al Área de Innovación, Digitalización, Promoción y Captación de Inversiones, y cuenta también con la colaboración del Área de Educación. Asimismo, colaboran CaixaBank Dualiza, Diputación de Málaga a través de La Noria, la Junta de Andalucía y Fp Innovación, entre otras instituciones y entidades.

La participación en el evento es gratuita y contará con premios valorados en un total de 3.000 euros. El mejor proyecto de negocio contará con un primer premio de 1.000 euros. También habrá cinco finalistas con 400 euros en premios. Los centros pueden inscribirse en el megahackathon a través de la web: https://www.diverxiaconsulting.com/generationfp/.

'#GeneraciónFP' es un programa de emprendimiento y empleabilidad cuyo objetivo es dotar al alumnado de Formación Profesional de las capacidades necesarias para poner en marcha una idea de negocio a través de talleres, sesiones grupales de trabajo y mentorías individuales con los mentores.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENTORNOS RURALES

El megahackathon tendrá un reto enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en los entornos rurales que no se desvelará hasta el comienzo del evento para que todos los equipos participen en igualdad de condiciones.

Basado en metodologías activas como ABRetos (Aprendizaje Basado en Retos), simulación o gamificación, inicialmente se dividirá en seis hackathones simultáneos de diez equipos formados por seis personas. Trabajarán por fases la idea, planificación, producto, marketing y branding, y prototipado para finalizar con un pitch ante un jurado profesional. Los equipos ganadores de cada uno de estos 6 hackathones participarán en la ronda final, donde en un nuevo pitch ante otro jurado competirán por el primer premio.

Los equipos recibirán píldoras formativas en cada fase y estarán acompañados de mentores que resolverán las dudas durante todo el evento. Los participantes también trabajarán competencias transversales como la comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, resiliencia, creatividad, adaptación o empatía.

De forma paralela, los docentes de los centros podrán participar en talleres formativos y mesas de experiencias emprendedoras donde se tratarán temáticas y buenas prácticas relacionadas con la innovación en las aulas y el emprendimiento. Por último, han señalado que la inscripción en el megahackathon es gratuita para los centros desde la web https://www.diverxiaconsulting.com/generationfp/.