Málaga aprueba el avance para el desarrollo de un nuevo ámbito Churriana con cerca de 300 nuevas viviendas

Archivo - Grúas en Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha admitido este martes a trámite la propuesta de planeamiento para el desarrollo del Plan Parcial de Ordenación del SUP-CH.6 'Atalaya', promovido por la Junta de Compensación de este sector, en el que se prevén 296 viviendas, de las que 100 serán protegidas, nuevos equipamientos y más de 31.000 metros cuadrados (m2) de nuevas zonas verdes.

Este ámbito fue incorporado al PGOU de 2011 como planeamiento aprobado definitivamente por el Pleno en marzo de 2009 con una superficie de suelo urbanizable programado del PGOU-97. Debido a una sentencia dictada en 2015 por incumplimiento en lo dispuesto en el decreto relativo a Policía Sanitaria Mortuoria, para ordenar el ámbito, se debe tramitar un nuevo Plan Parcial.

Así, el objeto de este documento de Avance del Plan Parcial es definir las condiciones de ordenación para el desarrollo urbanístico de este sector, de modo que se tengan en cuenta los motivos que determinaron la anulación del planeamiento anterior, la nueva delimitación del yacimiento arqueológico 'La Tosca' e incluyendo algunas innovaciones de lo determinado en el PGOU, entre las que se encuentra un incremento del techo edificable de 28.454 m2 a 33.421,51 m2.

La ordenación propuesta, que deberá desarrollarse en un posterior Plan Parcial de Ordenación (PPO), se considera adecuada desde el punto de vista técnico y ambiental. Prevé mantener la trama urbana del entorno. Asimismo, se destina todo el frente norte del ámbito a espacios libres, garantizando la continuidad de las zonas verdes y evitando la implantación de parcelas residenciales en las áreas de mayor desnivel, donde además se localizan las principales áreas de protección arqueológica.

En relación con el reparto de la edificabilidad, la superficie total del sector es de 81.862 m2 y el avance propone 33.421,51 m2 de techo edificable (un incremento del 27% respecto a la ficha del PGOU y que tendrá que ser justificado en la tramitación del PPO), 22.119,60 m2 de suelo edificable, 31.763,66 m2 de zonas verdes libres, 10.643,21 m2 para equipamiento y 17.335,53 m2 para viario.

En cuanto a número de viviendas, se contempla la construcción de 296 --100 protegidas y 196 viviendas libres-- con los siguientes parámetros: ordenanza de aplicación: CTP-1; parcela mínima: 70 m2; y altura máxima: planta baja más una (7,50 metros), entre otros.

En asuntos de Urbanismo también se ha aprobado otorgar al Club Deportivo Baloncesto 675 la concesión demanial, por adjudicación directa y con carácter gratuito, de una parcela municipal de equipamiento deportivo de 4.990 m2 para complementar el Centro Deportivo Inclusivo 'El Oasis' con la construcción de un pabellón deportivo descubierto y una residencia para deportistas en este nuevo equipamiento que se está impulsando en Churriana para niños y niñas con diversidad funcional cognitiva.

El suelo objeto de esta ampliación de la concesión está ubicado en la calle Rigoberta Menchú, 2, junto a la otra parcela municipal de 19.174 m2, cuya concesión fue formalizada por el Ayuntamiento a esta entidad en marzo de 2024, por un plazo de 75 años. Así, el equipamiento deportivo tendrá una superficie total de 24.308,50 m2.

La junta de gobierno local ha dado el visto bueno al pliego de condiciones técnicas, jurídicas y administrativas que regulará esta concesión demanial y en el que se recoge, entre otras cuestiones, el objeto de la concesión, el plazo, el carácter gratuito de la concesión conforme a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; además recoge la garantía definitiva para responder de los compromisos asumidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 60-h del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía por un importe que asciende a 111.502,27 euros --resultado de aplicar el 4% al valor del dominio público concesionado--.

Por último, en asuntos de Urbanismo se han aprobado inicialmente dos estudios de detalle. El primero de ellos es el relativo a una parcela ubicada en la calle Alonso Cárdenas, 5 en el distrito de Cruz del Humilladero. El otro estudio de detalle aprobado está promovido por Indes Technics & Solutions y S.L lo constituye una parcela de 692'71 m2 de suelo urbano consolidado, ubicado en la calle Alameda de Capuchinos, 43 y que presenta una forma irregular, con una fachada estrecha y orientada hacia el sureste.