Málaga aprueba ayudas para clubes, entidades deportivas sin ánimo de lucro y deportistas con proyección internacional

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado este viernes las ayudas para clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro así como para deportistas con proyección internacional. Se trata de una convocatoria en concurrencia competitiva y de unas becas, respectivamente, que ascienden a un total de 70.680 euros.

En el primero de los casos, las subvenciones están destinadas a sufragar, exclusivamente, los gastos derivados por el alquiler de instalaciones deportivas a clubes y entidades deportivas inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas y en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades (RMAE) que participan en competiciones oficiales de nivel local, regional o nacional a partir de 1 de septiembre de 2024 y hasta la fecha de presentación de solicitud.

Las entidades solicitantes deben tener domicilio social en el municipio de Málaga y la sede de entrenamiento y de juego debe estar igualmente en el municipio de Málaga. El importe que se subvencionará será del 75% del gasto total del alquiler, sin que, en ningún caso, supere los 1.800 euros.

El presupuesto designado a esta convocatoria asciende a 19.680 euros y las solicitudes se podrán presentar a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

También en materia de Deporte, se ha aprobado la concesión de becas para la ayuda a deportistas de especialidades individuales con proyección internacional y deportivas individuales de élite por resultados en competiciones internacionales en categoría absoluta. La convocatoria se divide en dos líneas de ayuda y tiene un importe total que asciende a 51.000 euros.

Los destinatarios son deportistas malagueños que han representado a la Federación Española correspondiente en competiciones oficiales internacionales, no profesionales, en cualquiera de las categorías establecidas, así como deportistas individuales de élite, que accedan a ellas por sus resultados en competiciones internacionales absolutas, siempre que sean organizadas por una Federación Deportiva reconocida por el Consejo Superior de Deportes o el Comité Olímpico Internacional.

Las becas tienen como finalidad el apoyo a deportistas, que estén empadronados y residan en Málaga capital, que representan a la Federación Española correspondiente y que participan en las competiciones oficiales de ámbito internacional.

Esta beca tiene dos líneas. La primera de ellas es para deportistas de especialidades individuales que hayan sido internacionales con la selección española, al menos en una ocasión, en cualquiera de las categorías establecidas en la misma durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y la fecha de presentación de la solicitud. La cuantía máxima para cada beca es de 1.800 euros y el presupuesto total asignado para este año asciende a 31.000 euros.

La segunda línea es para deportistas de especialidades individuales que hayan obtenido resultados --del primero al octavo puesto-- en competiciones internacionales, como son campeonatos del mundo, europeos o ligas mundiales o europeas, con la selección española, y en categoría absoluta, desde el 1 de septiembre y hasta la fecha de presentación de la solicitud.

La cuantía máxima a otorgar para esta modalidad es de 8.000 euros y el presupuesto total asignado para este año asciende a 20.000 euros. Como en la anterior convocatoria, las solicitudes se podrán presentar a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

TAXI ADAPTADO

Por otra parte, se ha aprobado una nueva convocatoria específica de subvenciones para el uso del taxi adaptado --con licencia expedida por el Ayuntamiento-- a personas con movilidad reducida, a través de la cual se pretende favorecer el desplazamiento en el entorno urbano de las personas con graves dificultades de movilidad.

Para esta prestación que se viene concediendo desde 2007 se ha reservado una partida de 7.000 euros, con un importe máximo de 500 euros por beneficiario en función de criterios económicos y de movilidad.

Una vez se abra el plazo tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrán solicitar estas ayudas las personas empadronadas en el municipio que presenten un grado de discapacidad igual o superior al 33% y/o con movilidad reducida. Como novedad, en esta edición de la convocatoria se simplifica el procedimiento, de forma que las facturas para justificar el gasto se presentarán al mismo tiempo que la solicitud.

En este sentido, el periodo de ejecución de la convocatoria de este año abarcará los gastos por uso del taxi adaptado desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025.

CULTURA

En otro orden de cosas, se ha aprobado la contratación del servicio de limpieza de edificios y espacios expositivos de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales.

En este contrato se incluyen por primera vez las dos sedes del MUCAC: el espacio de La Coracha (inaugurada en abril de este año), y el futuro equipamiento de Mayoristas.

La suma total del contrato es de 1.608.783,94 euros (IVA incluido), dividido en dos lotes: el primero tiene un importe de 1.345.285,10 euros (IVA incluido), mientras que el segundo asciende a 263.498,84 euros (IVA incluido). La duración del contrato es de cuatro años.