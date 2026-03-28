Málaga capital registra en febrero 129.220 viajeros hoteleros y 257.463 pernoctaciones, según INE

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MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga ha registrado en febrero un total de 129.220 viajeros hoteleros y 257.463 pernoctaciones, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera que difunde mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y recién publicados relativos al segundo mes de 2026. Estas cifras suponen un incremento del 9,2% en ambos indicadores con respecto al mismo período del año pasado.

Por mercados, el internacional ha cerrado el mes con incrementos del 22,3% en viajeros y del 17,5% en noches de hotel, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Respecto al mercado nacional, ha bajado un 7,2% en viajeros y un 7,0% en pernoctaciones. Al respecto, ha indicado que los procedentes de Andalucía supusieron un 7,21% menos de viajeros hoteleros (19.154 en total) en relación al mes de febrero del año pasado.

Le sigue la Comunidad de Madrid, con 7.589 viajeros y una bajada del 18,29%; mientras que de la Comunidad Valenciana se contabilizaron 4.694 viajeros, un 66% más; y de Cataluña, 4.381 viajeros, un 13% más.

La estancia media se ha situado en 1,99 días y el grado de ocupación por habitaciones se mantuvo en un 77,37%, han precisado desde el Consistorio.

En el análisis por mercados emisores internacionales, Reino Unido ha vuelto encabezar el ranking, con 13.229 viajeros hoteleros, un 10,5% más que un año antes, y 35.188 pernoctaciones, lo que supuso un incremento del 12,3%. Alemania se mantuvo como segundo mercado, con 8.049 viajeros y una subida del 66,4%, así como 17.271 pernoctaciones, un 40,8% más que en febrero de 2025.

Países Bajos se sitúa como tercer mercado, alcanzando los 6.498 viajeros y creciendo un 47,5%, así como un 8,7% más en pernoctaciones gracias a las 13.371 noches de hotel anotadas. Italia, cuarto mercado internacional, se mantuvo estable con 5.099 viajeros, en línea con el ejercicio previo, si bien sus pernoctaciones aumentaron un 6,8%, hasta las 10.348.

Asimismo, han indicado que Francia fue el siguiente mercado por volumen de viajeros hoteleros, con 4.870 viajeros y un crecimiento del 6,3%, y 8.937 pernoctaciones, un 2,3% más que en 2025. Por su parte, Estados Unidos registró 4.254 viajeros, un 18,8% más, y 9.363 pernoctaciones, lo que conlleva un incremento del 26,2% interanual.

Entre los mercados de largo radio, China duplica las cifras del mismo mes de 2025 al contabilizar 2.350 viajeros hoteleros, un aumento superior al 129%, y 3.533 pernoctaciones, un 123% más. Japón también cierra febrero en positivo en términos de demanda, con una subida del 10,3% en viajeros.