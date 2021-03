Málaga celebra el sábado una jornada digital para incluir en Wikipedia a malagueñas relevantes de cultura y tecnología

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, y la representante de Yes We Tech, Ángela Dini.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, y la representante de Yes We Tech, Ángela Dini.

El Área de Cultura del Ayuntamiento apoya a la asociación Yes we Tech en 'Editatón, malagueñas en el arte y la tecnología', jornada digital organizada para incluir en la Wikipedia a mujeres malagueñas del mundo de la cultura y la tecnología que no se encuentran en esta enciclopedia.

Esta actividad, que se celebra este sábado 13 de marzo y que tendrá sus conclusiones el domingo 14, pretende que mujeres como Elena Laverón o Mari Pepa Estrada figuren en la Wikipedia, según ha indicado la concejala de Cultura, Noelia Losada, junto a la representante de Yes We Tech, Ángela Dini.

Se trata de una acción abierta a todas las personas interesadas en participar. Las representantes de Yes we Tech van a ser las encargadas de canalizar las propuestas. Será a partir de las 12.00 del mediodía del sábado 13 de marzo y hasta las 24.00 horas, un día para visibilizar, conectar y compartir. Todo se hará por medio de este enlace: https://meet.google.com/has-ahub-kaw.

Para esta iniciativa también se ha contado con la colaboración del Ateneo de Málaga y de la Escuela de Bellas Artes de San Telmo, que han propuesto, entre otros nombres, los de Madeleine Elberg, Esther Melguizo, Gema Del Pino, Svetlana Kalachnik, Stella Kamazón, Elena Villamana Peco, Ines María Guzman, Paula Coronas, Francisca Medina Verdeja (Fanny Medina), Inmaculada García Haro, Aurora Gámez Enríquez, Flor De Torres Porras, Pilar Oriente Guarido, Paloma Alonso Sahagun, Gloria Arenas Fernández, Amparo Bilbao Guerrero, Salomé De Benito Ponce o Pilar Iglesias Aparicio.

LAS MUJERES Y LA WIKIPEDIA

Wikipedia es la enciclopedia por antonomasia de Internet, el escaparate más manejado para conocer biografías consideradas de interés general. Desde hace más de una década, se sabe que la inmensa mayoría de los editores de Wikipedia son hombres. Las entradas relativas a mujeres son mucho más limitadas.

Según una encuesta de la misma Wikipedia, realizada con la universidad de Naciones Unidas en Maastricht, la edad media de los editores es de 26,14 años, mientras que la de los lectores es algo más baja (24,79). En lo que se refiere al género, hay una diferencia sustancial en cuanto a su participación como editores: solo el 12,64 por ciento son mujeres. De ahí esta jornada organizada por Yes we Tech, uniéndose a diversas instituciones mundiales, para tratar de mejorar la visibilidad de las mujeres.

Yes We Tech se presenta como una comunidad feminista fundada en julio de 2015 y registrada como asociación de mujeres sin ánimo de lucro desde mayo de 2019. Desde sus inicios, aseguran, buscan acompañar a todas las mujeres en su carrera profesional promoviendo una cultura educativa y profesional igualitaria en el ámbito de la tecnología.

"Queremos y creemos necesario --continúan-- que exista en el sector tecnológico una justa representación de la mujer y una industria diversa donde el género, la raza o la edad no supongan una barrera para formar parte de la misma en igualdad de condiciones y oportunidades. Nos mueve nuestra pasión por la tecnología así como por las ciencias, las ingenierías y las matemáticas, como medios creativos desde donde aplicar, con imaginación e ingenio, nuestro talento para la consecución de todo tipo de proyectos".