Málaga cerrará la Feria con una ocupación hotelera del 93,57%, similar a los datos del año anterior

Verdiales cantan y bailan por las calles de Málaga durante la Feria. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) prevé cerrar la Feria de Málaga, que tiene lugar hasta el 22 de agosto, con una ocupación total en la capital del 93,57%, en línea con los valores alcanzados el pasado año con una ocupación del 93,62%.

Estos datos suponen un incremento de las previsiones iniciales de la patronal hotelera, ya que a 11 de agosto fijaban el cierre de la Feria con una ocupación hotelera inferior al 90%, concretamente del 88,4%, han señalado en un comunicado.

Tanto en la edición de 2026 como en la de 2025, el mayor índice de ocupación hotelera se ha registrado al principio de la Feria, coincidiendo con la Noche de los Fuegos y el primer fin de semana de las fiestas. Este año los establecimientos hoteleros han estado ocupados en un 96,08% entre el 14 y el 16 de agosto (dos noches), mientras que en 2025 lo estuvieron en un 96,70% entre el 14 y el 17 de agosto (tres noches).

Por lo que respecta a la recta final de la Feria, la ocupación se prevé del 93,93% del 21 al 23 de agosto (dos noches), mientras que el año pasado la ocupación tan solo alcanzó el 90,40% del 22 al 24 de agosto, lo que supone un incremento de 3,53 puntos.

En cuanto al perfil de los visitantes alojados durante la Feria, el mercado internacional mantiene un peso mayoritario dentro de la demanda hotelera de Málaga capital, con un 60,35% de los clientes procedentes de mercados internacionales, frente al 39,65% de visitantes nacionales.

Así, han valorado que este comportamiento "vuelve a poner de manifiesto el peso que tienen los mercados internacionales en la actividad turística de la capital malagueña y su capacidad para generar demanda durante periodos de especial relevancia para el destino".

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol han valorado la evolución de la actividad hotelera durante la Feria y han destacado "la diferencia positiva respecto al año anterior del fin de semana último de Feria", aunque han agregado que "los resultados deben analizarse teniendo en cuenta el contexto general de la temporada y la evolución de la demanda".

"La Feria continúa siendo uno de los grandes acontecimientos capaces de generar actividad turística y demanda hotelera en Málaga capital. En esta edición hemos vuelto a comprobar que existe una respuesta importante por parte de los visitantes, especialmente del mercado internacional, y que los principales momentos de la programación tienen una incidencia directa en el comportamiento de las reservas", han señalado desde la patronal.

De igual modo, han apuntado que "al mismo tiempo, debemos ser prudentes a la hora de valorar los resultados, porque la evolución de la demanda durante este verano está demostrando que el comportamiento de última hora tiene cada vez más peso". "El hecho de que la ocupación haya evolucionado de manera diferente a lo largo de la Feria demuestra precisamente la importancia de ese componente de última hora", han agregado.

Por último, la patronal hotelera considera que los datos de esta Feria "vuelven a poner de manifiesto la capacidad de Málaga para mantener su atractivo como destino urbano y cultural durante el verano, así como el papel que desempeñan sus grandes eventos en la generación de actividad económica para el conjunto de la ciudad".