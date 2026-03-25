Málaga cierra al baño una parte de playa del Campo de Golf como medida preventiva por presencia de la bacteria E.coli

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha procedido a cerrar al baño la zona de Arraijanal de la playa del Campo de Golf tras recibir una comunicación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en la que se recomienda la aplicación de medidas preventivas al detectarse en las muestras tomadas la presencia de la bacteria E.coli.

Esta situación viene motivada por la rotura de dos tuberías de la red de saneamiento que se produjo por la crecida del río Guadalhorce tras las intensas lluvias del último fin de semana de diciembre, que erosionó uno de los apoyos de la estructura portante de las conducciones que cruzan el cauce, provocando la caída al río de un tramo de aproximadamente 50 metros, en cuya recuperación se está trabajando desde entonces.

En cuanto se tuvo conocimiento de esa rotura, el Ayuntamiento señalizó la zona de la playa afectada y se recomendó evitar el baño, ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Además, conforme al artículo 49.2 del decreto 109/2015 de Reglamento de Vertidos al 2/2 Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, que indica que el titular de la actividad utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos de la descarga accidental, la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) paralizó la estaciones de bombeo de Guadalmar y Campo de Golf para impedir que el agua residual del distrito de Churriana y de Torremolinos vierta directamente al río, de forma que para minimizar los efectos de esa descarga el vertido se está realizando mar adentro a través de un emisario que tienen una longitud de 475 metros.

Desde un primer momento, Emasa ha estado trabajando en la solución, que ha consistido en dar prioridad a la construcción de un tramo de la obra para la red de aguas regeneradas para el riego de instalaciones de la zona oeste de la ciudad y de Torremolinos, de modo que ese tramo que está situado a la altura donde se produjo la incidencia sea reversible y pueda utilizarse provisionalmente en sentido contrario al inicialmente previsto; es decir, canalizando el agua hacia la estación depuradora de aguas residuales del Guadalhorce.

Estas obras están ejecutándose desde comienzos de año, a través del contrato adjudicado a la UTE PTOC y UC10, con la previsión de que puedan estar finalizadas en el plazo aproximado de un mes.