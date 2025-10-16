Málaga, ciudad invitada en Miami con motivo del Día de la Hispanidad

El concejal de Turismo, Jacobo Florido, asiste a las actividades organizadas en torno al Día de la Fiesta Nacional en Miami. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, está participando estos días, del 13 al 16 de octubre, en la celebración del Día de la Hispanidad en Miami (Florida, EEUU), con motivo de que Málaga ha sido elegida, por primera vez, como ciudad invitada.

Así, el concejal delegado del Área, Jacobo Florido, está asistiendo a las actividades organizadas en torno al Día de la Fiesta Nacional en Miami, organizado por el Consulado General de España en Miami, en colaboración con la Alcaldía de Coral Gables, Turismo de Andalucía y la Oficina de Turismo de España en Miami.

Esta destacada presencia ha puesto el foco en la capital malagueña como un destino de cultura, gastronomía y experiencias únicas. Durante estos días se están realizando varias presentaciones del destino ante distintos segmentos, en colaboración con entidades de la ciudad como el Málaga CF, el Consejo Regulador Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga y el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga, entre otros.

En concreto, la celebración del Día de Málaga, el 15 de octubre, concentró ayer las actividades más destacadas, entre ellas, la inauguración del mural 'Málaga Loves Coral Gables'.

NUEVA ACCIÓN PROMOCIONAL DE 'STREET ART'

Con motivo de esta celebración en Miami, la ciudad de Málaga ha inaugurado este pasado miércoles la sexta de sus acciones de 'street art' que llevan por título 'Málaga loves'.

'Málaga loves Coral Gables' es el título de una obra de 315 metros cuadrados en total, distribuidos en dos espacios, y que ha firmado el artista malagueño Eduardo Luque 'Lalone'. Se trata de la mayor superficie pintada hasta la fecha dentro de esta iniciativa artística. Los dos murales entablan un diálogo vibrante que refleja tanto sus identidades culturales individuales como una visión artística compartida.

Bajo el letrero 'Málaga loves Coral Gables', eje central del mural de Málaga y tarjeta de presentación de la ciudad, se encuentra la figura de Picasso, el sol y el cielo cálido como elementos del clima mediterráneo de la Costa del Sol, y puntos simbólicos de la ciudad como La Farola del Muelle Uno, el Cubo en el Centre Pompidou Málaga, el Teatro Romano y la Alcazaba, la calle Larios, la Catedral de Málaga, las jábegas con su 'ojo fenicio', la biznaga, el vino malagueño, el espeto de sardinas o la figura flamenco, parte también del imaginario cultural andaluz de Málaga.

Por otro lado, el mural de Coral Gables refleja la inspiración cubista, tejiendo el legado de George Merrick, fundador de esta ciudad, en un tapiz de la historia de la ciudad. En él se reflejan iconos de la ciudad como el Hotel Biltmore o la Piscina Veneciana, secundados por el retrato y la escultura de George Merrick o un tranvía retro. Todo bajo el cielo azul de una ciudad en la que las palmeras son siempre protagonistas.

La inauguración de este doble mural en Coral Gables contó con la colaboración de la Alcaldía de Coral Gables, el Consulado General de España en Miami y la Oficina de Turismo de España en Miami.

Se trata de la sexta acción promocional de 'street art' 'Málaga loves', bajo el contexto de la efeméride Celebración Picasso 1973-2023. Esta innovadora iniciativa artística ya ha dejado su huella, mostrando los atractivos turísticos de Málaga en grandes murales con aire picassiano, en zonas muy transitadas de Múnich, Basilea, Shanghái y Seúl en dos ocasiones.

Este proyecto del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad de Málaga supone un intercambio artístico y cultural que une ciudades bajo la bandera común de la creatividad y el patrimonio a través de la mirada de Picasso, el icónico artista universal malagueño.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Cabe recordar que las celebraciones con motivo de la Fiesta Nacional de España arrancaron el 13 de octubre, con un torneo amistoso de pádel en el prestigioso Wynwood Padel Club de Miami, que reunió a empresarios, personalidades del mundo de la cultura, los viajes y el turismo. Al finalizar el torneo, se celebró una presentación de Málaga y una cena degustación para los participantes y asistentes, con un aforo de 150 personas.

El 14 de octubre por la mañana tuvieron lugar diferentes actividades con alumnos de colegios auspiciados por el Gobierno de España. Ya por la tarde, se celebró el 'Partido de la Hispanidad' en Weston Mission, que enfrentó al Weston FC de Miami con un combinado de jugadores profesionales españoles y latinos retirados, junto con periodistas de medios deportivos y turísticos.

Los jugadores del equipo Málaga vistieron la equipación oficial del Málaga Club de Fútbol. Tras el encuentro, se celebró una presentación sobre la ciudad de Málaga, poniendo en valor al Málaga CF como agente social y dinamizador deportivo de la ciudad.

El 15 de octubre se desarrolló la celebración del Día de Málaga, que concentró las actividades más emblemáticas. La jornada comenzó con la inauguración del mencionado mural "Málaga Loves Coral Gables", obra del artista malagueño Lalone que deja en la ciudad una huella artística en grafiti, por partida doble, de Pablo Picasso y de George Merrick, fundador de esta ciudad.

Le siguió una cata de vinos de la D.O. Málaga y Sierras de Málaga, en colaboración con el Consejo Regulador Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Por la tarde, tuvo lugar la presentación oficial de Málaga como 'Ciudad Invitada', que incluyó un espectáculo de danza flamenca del Conservatorio Superior de Danza "Ángel Pericet" de Málaga y un showcooking & cóctel representativo de la gastronomía local malagueña de la mano de la Bodega El Pimpi.

El programa de actividades concluye este jueves, 16 de octubre. Por la mañana, la delegación malagueña tiene previsto mantener diferentes encuentros con reconocidos empresarios e inversores locales, así como con responsables de navieras, autoridades del aeropuerto de Miami y aerolíneas, con el objetivo de impulsar nuevas rutas directas a un punto estratégico como Miami y aumentar y desestacionalizar el número de conexiones hacia Estados Unidos.

Por la tarde, tendrá lugar el evento principal de toda la semana: la celebración del Día de la Hispanidad, en la que el Consulado de España ofreció una recepción para más de 800 personalidades empresariales, culturales y turísticas en Miami, donde Málaga fue el destino invitado, tal y como ha sido a lo largo de toda la semana.

Además, a lo largo de los tres días, los asistentes están disfrutando de degustaciones de los vinos D.O. Málaga y Sierras de Málaga, en colaboración con Bodegas Quitapenas.