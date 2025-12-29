Málaga comienza las pruebas de los semáforos ferroviarios en la intersección de Jiménez Fraud con línea de metro

Archivo - Imaghen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 29 Dic. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Málaga y Metro Málaga han comenzado con las pruebas de los semáforos ferroviarios en la intersección Jiménez Fraud con la línea del metro que discurre por la mencionada calle.

Cabe recordar que la instalación de estos semáforos se enmarca en la obra de renovación de la calle Jiménez Fraud que ha ejecutado el Consistorio en dos fases.

Así, la primera se ha centrado en la construcción de ramales de acceso directo desde y hacia Jiménez Fraud, así como el aumento de capacidad de la citada calle incluyendo un nuevo carril sentido Autovía A-357 y convirtiendo de esta forma la calle en una avenida con dos carriles por sentido de circulación.

Asimismo, en esta etapa también se han ejecutado ramales de incorporación directa entre la calle Jiménez Fraud y la avenida Andrés Llorden (ramales de A-357) con el objeto de mejorar el nivel de servicio de la glorieta del enlace de la Autovía A-357, vía de titularidad autonómica.

Por su parte, la segunda etapa de la obra, en la que se incluye la instalación de estos semáforos, se ha centrado en la realización de un nuevo ramal exclusivo de autobús que facilite la comunicación del transporte colectivo entre la zona este y oeste del distrito Teatinos y en particular entre las facultades de Medicina y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, han indicado en un comunicado.

Cabe recordar que actualmente dicha línea no discurre por el campus universitario, ya que circula por la autovía 357, estando su parada más próxima a la Universidad y el hospital en la rotonda de enlace entre la autovía y la calle Jiménez Fraud.

Además, este cambio permitirá unir directamente el Parque Tecnológico con la Universidad, incluso contar con un enlace intermodal con el metro en la estación Andalucía Tech.

MEJORAS EN EL TRAZADO DE LA LÍNEA 25

Esta solución, además de permitir la conexión de ambos trayectos (ida y vuelta) a través del bulevar Louis Pasteur, también supondrá una mejora, demandada por los vecinos y vecinas, de la conectividad de Campanillas con el centro de la ciudad, la Universidad y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, a través de la línea 25 de la EMT.

Con carácter previo a la modificación efectiva del trazado de la Línea 25, y una vez que los semáforos ferroviarios se encuentren plenamente operativos, se llevarán a cabo pruebas técnicas y operativas en entorno real con circulación de autobuses por las vías abiertas al tráfico general.

Estas pruebas se realizarán conforme a los protocolos de seguridad establecidos, tanto para la protección de los viajeros como para la seguridad de los conductores y demás personal de la EMT, e incluirán la verificación del correcto funcionamiento de las conexiones ITS (Intelligent Transport Systems) entre los vehículos y los sistemas semafóricos.

En particular, se comprobará la fiabilidad de las comunicaciones, los tiempos de respuesta, la priorización semafórica cuando proceda y la ausencia de interferencias que puedan comprometer la seguridad vial o ferroviaria.

Una vez superadas satisfactoriamente las pruebas de seguridad y validados los sistemas de señalización y comunicación ITS, se procederá a la puesta en funcionamiento del nuevo trazado de la línea 25 que se prevé para finales del primer trimestre de 2026.