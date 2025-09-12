Con Málaga critica que el curso escolar "comienza con los mismos problemas que el año pasado" en la ciudad

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha reivindicado este viernes una educación pública, inclusiva y de calidad acompañada de representantes de los sindicatos CCOO y Ustea - CON MÁLAGA

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha reivindicado este viernes una educación pública, inclusiva y de calidad acompañada de representantes de los sindicatos CCOO y Ustea. "Empezamos el año de la misma manera que terminamos el año pasado, con aulas masificadas y con la apuesta por parte del PP por la educación concertada y privada. Se han cerrado desde que gobierna Moreno Bonilla más de 3.000 aulas públicas en Andalucía, y solo en este curso 2025/2026, se han cerrado 187 en la provincia de Málaga", ha dicho.

Morillas ha dicho que "hay una falta de maestros, de maestras, de profesorado, y hay una falta fundamental de recursos profesionales especializados como intérpretes de lenguas de signos, de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje o de mediadores de comunicación. Unos recursos que son imprescindibles para que el alumnado más vulnerable, el que tiene algún tipo de necesidad educativa especial, pueda acceder al derecho de tener una educación plenamente garantizada y con plena igualdad de oportunidades".

"Hemos visto cómo por parte de la Junta no se renovaba el convenio que daba cobertura a los asistentes en aula y, una vez renovado, se sigue sembrando la incertidumbre entre las familias que tienen niños y niñas con necesidades educativas especiales. Nosotras lo tenemos claro, es necesario que haya recursos públicos garantizados para todos y para todas, así como acabar con esa visión profundamente mercantilista que tiene el Partido Popular de la educación y que se puede sintetizar en 'todo para lo privado a costa de lo público', que es la de todos y la de todas", ha resaltado Morillas.

La edil de izquierdas ha anunciado que "vamos a trasladar una iniciativa al Pleno del Ayuntamiento de Málaga para exigirle al alcalde de la ciudad que se posicione del lado de la educación pública, inclusiva y de calidad. No puede ser que el Partido Popular, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Andalucía, permanentemente ponga la alfombra roja a la educación concertada, pero también en el ámbito de la Formación Profesional y en el de la Universidad con la cesión de suelo público para levantar universidades privadas en los próximos años".

Por último, ha resaltado que "con esta iniciativa buscamos que haya un compromiso firme para la reducción de la ratio por aula, para que se incrementen los recursos especializados que atienden la diversidad y para que se dejen de suprimir aulas y líneas públicas".

"Vamos a seguir, desde el Ayuntamiento, pero también apoyando las convocatorias que se hagan por parte de las familias y las organizaciones sindicales, reivindicando una educación pública inclusiva y de calidad porque no puede ser que algo tan básico para la vida como es el derecho a la educación dependa de la billetera o de cuánto dinero tienes en la cuenta corriente", ha concluido.

Por su parte, Lucas Bonachera, responsable de educación pública docente no universitaria de CCOO, ha incidido en que "con el inicio de curso ya podemos darle un suspenso al Gobierno de Moreno Bonilla porque se constata que no apuesta por lo público. Faltan recursos en todos los sentidos, en personal docente, en personal laboral y en personal técnico de integración social en las aulas de la provincia de Málaga y de Málaga capital".

Y José Manuel López, responsable de educación de Ustea Málaga, ha apuntado que "este curso se ha iniciado con 187 aulas menos en la provincia, y es que desde que Moreno gobierna en la Junta se han cerrado más de 3000 aulas públicas, solo 700 el años pasado. Esto entronca con la política privatizadora de la Junta que solo cierra líneas en escuelas públicas, mientras que la concertada sigue aumentando y no se cierra ni una sola línea pública. Y no solo eso, sino que se deja caer la educación pública como vemos con el Centro Domingo Lozano. El 55% de los centros de educación pública de Málaga tienen más de 30 años, muchos con problemas estructurales que ni la Delegación de Educación de Málaga ni la Junta se prestan a solucionarlo".