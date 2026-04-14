Con Málaga exige "archivo definitivo" del proyecto de reforma del Parque del Oeste y reclama "garantías" al Ayuntamiento

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, en las pistas deportivas del Parque del Oeste, junto a vecinas y vecinos del Movimiento Vecinal Parque del Oeste. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 14 Abr. (EUROPA PRESS) - La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha informado de la iniciativa que defenderá en la próxima Comisión de Urbanismo para que "se desista del proyecto de la tercera reforma integral" del Parque del Oeste y "se archive formalmente el expediente".

En rueda de prensa en las pistas deportivas del Parque del Oeste, junto a vecinas y vecinos del Movimiento Vecinal Parque del Oeste, Morillas ha agradecido "el impulso que por parte del Movimiento Vecinal del Parque del Oeste que se viene haciendo en defensa de uno de los principales espacios públicos y pulmón verde del distrito de Carretera de Cádiz".

Asimismo, ha señalado que "nuestro grupo municipal es una herramienta que ponemos a disposición de los vecinos y las vecinas del Parque del Oeste para que puedan trasladar a la Comisión de Urbanismo esta iniciativa que han elaborado con una serie de compromisos muy claros".

"El alcalde y el equipo de gobierno lo tienen bastante fácil. Han dicho que no se iba a hacer ese proyecto de reforma integral, por tanto, no deben de tener ningún problema en que ese compromiso no solo sea de palabra, sino que sea un compromiso firme, por escrito y con claridad, porque a nosotras no nos valen las declaraciones, no nos vale la palabra del alcalde, lo que nos valen son los compromisos por escrito, lo que nos vale es la voluntad política que se expresa con el voto que cada uno manifiesta, en este caso, en la Comisión de Urbanismo", ha explicado.

De igual modo, ha señalado que "lo que hemos venido conociendo hasta ahora, es que el equipo de gobierno del PP hace caso omiso a los vecinos. Lo vimos hace algo más de un año en el caso del Festival de las Linternas, donde a pesar de las multitudinarias movilizaciones, siguió erre que erre con esa iniciativa que el barrio no quería".

Finalmente, ha continuado, "los vecinos y las vecinas, con su movilización y con su perseverancia, consiguieron doblarle el pulso y sacarle el compromiso de que nunca más se volviera a hacer aquí, y en este caso, estamos ante un caso similar".

Morillas ha recordado que "ese proyecto de reforma integral del Parque del Oeste no ha contado con ningún tipo de participación vecinal, no se ha llamado a consulta a los vecinos y a las vecinas para conocer cuáles son sus necesidades en relación al parque y en relación a las necesidades del distrito. De hecho, este proyecto se hizo hace ya tres años, pero lo desempolvaron hace apenas unos meses y pudimos conocer a través de los medios de comunicación que la voluntad del equipo de Gobierno era llevarlo a término".

"Es cuando los vecinos y las vecinas empiezan a movilizarse y a alertar de que ese proyecto de reforma integral pretende, entre otras cuestiones, reducir estas pistas deportivas en un 30%, que pretende reducir zonas verdes y zonas peatonales para instalar aquí unos edificios de una empresa municipal, es cuando el equipo de gobierno, sabiendo de la fortaleza y del impulso que el movimiento vecinal del Parque del Oeste tiene, hace ese comunicado público que vimos la semana pasada", ha agregado.

Al respecto, Morillas ha incidido en que "por tanto, el equipo de Gobierno hace ese comunicado con una única pretensión, que es la de desactivar la movilización del sábado pasado a la que acudieron centenares de personas. Por eso, no nos valen las palabras, nos valen los hechos y los compromisos firmados".

Así, han insistido en que "van a trasladar esta iniciativa donde el equipo de gobierno va a tener la oportunidad de votar un compromiso firme de que este proyecto de reforma integral se va a archivar y que cualquier proyecto o actuación que se contemple en el Parque del Oeste tiene que contar con la participación activa y directa de los vecinos y de las vecinas de este barrio, de este distrito y que, por supuesto, los vecinos y las vecinas quieren un proceso de participación real en torno no solo al Parque del Oeste, sino a cualquier cuestión que afecte al distrito de la carretera de Cádiz".