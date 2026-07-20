Málaga incorpora mejoras en el proyecto de la obra de renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo

Los concejales delegados de Urbanismo, Sostenibilidad Medioambiental y del distrito Este de Málaga, Carmen Casero, Penélope Gómez y Carlos Conde, respectivamente, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, va a incorporar mejoras de saneamiento y servicios en el proyecto de la obra de renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo.

Así lo han informado este lunes los concejales delegados de Urbanismo, Sostenibilidad Medioambiental y del distrito Este, Carmen Casero, Penélope Gómez y Carlos Conde, respectivamente.

En concreto, respecto al abastecimiento y riego --siguiendo las recomendaciones de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa)--, se prevé la colocación de nuevos tramos cortos de tuberías y valvulería.

En relación con las actuaciones previstas para la mejora de la red de saneamiento, en el desarrollo de la obra de construcción de la nueva estación de bombeo de aguas residuales en la plaza Miguelito el Cariñoso y que va a sustituir a la actual, a través de esta mejora del proyecto original, se contemplan nuevos equipos de bombeo, tamiz rotativo, pantalla deflectora y un equipo de desodorización de la nueva estación, así como un aislante acústico en el perímetro y membranas antivibración en la tapas de arquetas.

Por su parte, respecto a la mejora del drenaje de la calle Venezuela, previsto a través de la realización de una hinca --técnica constructiva que permite introducir las tuberías sin necesidad de apertura de zanjas--, el proyecto original contemplaba un tubo de 800 milímetros de diámetro y se modifica con la introducción de dos de 600 milímetros hasta alcanzar el muro de ribera para garantizar la correcta evacuación del agua de la lluvia.

Asimismo, en relación con el alumbrado público, tal y como establecían los condicionantes de la autorización de la Demarcación de Costas de Andalucía respecto a que las canalizaciones subterráneas en ningún caso se ejecutarán por la playa.

Esta determinación ha hecho necesario modificar lo previsto en cuanto al tipo de alumbrado público de acceso a la playa. El que se instalará será en báculo de ocho metros de altura en vez de 12.

Además, a petición de la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se ejecutará la preinstalación de canalizaciones hasta el muro de ribera para dotar de un punto de luz a los espeteros de los establecimientos de hostelería que se sitúan a lo largo del paseo marítimo.

También recoge mejorar respecto a los quioscos y a petición de este colectivo. Así, este proyecto prevé que los cinco establecimientos que se localizan en el paseo marítimo sean iguales, es decir, formados por una estructura metálica de acero galvanizado en caliente en suelo, paredes y techo, disponiendo de cuatro portones de apertura, mostradores de atención al público y altillo perimetral estructural. Por último, uno de los aseos que se van a ejecutar será para personas ostomizadas.

Para llevar a cabo todas estas actuaciones de mejora, Urbanismo está tramitando una modificación del proyecto, que está actualmente en ejecución y en plazo, a través de la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea S.L.

Han recordado, asimismo, que la obra fue adjudicada por un importe de 5.725.039,62 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de diez meses, iniciándose las mismas el día 6 de octubre de 2025, y con la ampliación de plazo aprobada se estima que finalicen al final de este año. Así, se está impulsando la tramitación para el mencionado modificado, por un importe de 857.141,39 euros (IVA incluido).

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO Y DESARROLLO DE LAS OBRAS

Con esta actuación se persigue no sólo renovar el paseo marítimo, sino también ganar espacio para la ciudadanía mediante la supresión de las distintas alturas del paseo, la reordenación de las terrazas y la ampliación de las zonas de acceso a la playa, así como dotarlo de pérgolas, bancos y una nueva iluminación.

Desde el Ayuntamiento han valorado que con el impulso a este proyecto, se da cumplimiento al compromiso adquirido en el programa de Gobierno municipal.

El paseo marítimo de Pedregalejo tiene una longitud de 1,2 kilómetros y una anchura media de ocho metros, por lo que el objetivo principal es dotarlo de un mayor uso público y ganar amplitud para el paseante.

Para ello, el proyecto que se está acometiendo contemplaba una reordenación de las terrazas de los bares y restaurantes que se encontraban sobre la plataforma del paseo, que hasta el inicio de las obras estaba dividida en dos alturas. La solución planteada con vecinos y los representantes del sector hostelero consiste en la sustitución de las estructuras fijas por otras instalaciones más permeables.

Asimismo, han recordado que la obra se ha ido desarrollando por tramos para minimizar las afecciones al tránsito peatonal y a la actividad comercial. Además, ha habido varios equipos trabajando de forma simultánea para ganar en agilidad.

Han señalado en este punto que las obras se han compatibilizado en todo momento con el uso peatonal del paseo, así como con la explotación de los servicios de restauración, tal y como se acordó con la patronal hostelera (Mahos) en la planificación previa.

Así, los establecimientos, que lo han deseado y siempre que las condiciones del trabajo lo han permitido, han realizado (durante la obra en las correspondientes zonas) y realizan un uso provisional del espacio.

Las actuaciones, actualmente en ejecución en algunos tramos, han conllevado trabajos simultáneos en cuatro ámbitos (oeste, centro, norte-sur y este).

En el caso de las zonas oeste (plaza del Varadero, junto a los Astilleros Nereo) y este (plaza las Palmeras, junto al arroyo Jaboneros), la obra ha ido avanzando hasta confluir en la plaza del Ancla (ubicada a la altura del número 77 del paseo, en la intersección con calle Berlioz).

En estos puntos se han optimizado los plazos de ejecución, que se han alargado 50 días más de los inicialmente previstos a causa de los días de lluvia que ha registrado la ciudad este año.

Los cuatro ámbitos del paseo en los que se está actuando de forma simultánea son, en primer lugar, desde la Plaza del Varadero (Astilleros) hasta calle Practicante Pedro Román: esta zona se encuentra prácticamente ejecutada a nivel de servicios, así como en pavimentación, estando pendiente de concluir las pérgolas y colocación de albardilla en muro de ribera. En el mes de julio darán comienzo los trabajos en la plaza del Varadero, concluyendo así este tramo.

Por otro lado, desde calle Practicante Pedro Román a plaza del Ancla, en la intersección entre el paseo marítimo (número 77) y la calle Berlioz. Actualmente en ejecución la nueva estación de bombeo de aguas residuales (EBAR), lo cual ha conllevado el desvío de los servicios. A través del proyecto modificado, que está tramitando Urbanismo, se ha mejorado el sistema de funcionamiento de esta nueva EBAR.

Los trabajos de demolición y de movimiento de tierras en la línea de restauración, así como la pavimentación de la zona están ya está ejecutados. Durante la obra, se ha garantizado la accesibilidad mediante la habilitación de pasillos y otros pasos alternativos.

También en calle Venezuela donde los trabajos ya están iniciados y el desvío de los servicios ejecutados, pendientes del desvío del suministro de gas. El proyecto modificado contempla, tal y como se ha señalado, la instalación de dos tubos de diámetro inferior al previsto en el proyecto original, a través de la técnica constructiva de la hinca para garantizar la correcta evacuación del agua de la lluvia.

Por último, desde plaza del Ancla hasta la plaza Las Palmeras: se sigue avanzando en la ejecución de este tramo, encontrándose pavimentado desde Pedregal número 88 al número 101.