Málaga lanzará un plan de reforestación en parques periurbanos con una inversión de un millón de euros en 2026

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Málaga. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha anunciado que impulsará a comienzos de año un nuevo plan de reforestación de los parques periurbanos de la ciudad. Para ello, se ha formalizado la adjudicación del acuerdo marco a Althenia, S.L.U. por un importe de un millón de euros (IVA incluido) y una duración de cuatro años. Este presupuesto (250.000 euros anuales) supone incrementar en un 66% la cuantía establecida en el contrato anterior (150.000 euros).

A través del mismo, la empresa adjudicataria se encargará de plantar, mantener y regar las nuevas plantaciones en un total de 27 parques y rutas forestales en varios distritos. Sólo en los últimos cuatro años se han plantado 35.000 plantones de especies como algarrobo, almendros, pino, acebuche, almez o ciprés en las zonas forestales y parques periurbanos, con un índice de supervivencia por encima del 90%, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La contratación de este plan incluye una serie de labores destinadas a la repoblación de parques forestales periurbanos en la ciudad de Málaga y otras áreas municipales con características similares. Estas labores comprenden la preparación del terreno, excavación de hoyos, distribución de especies vegetales, plantación, protección, riego y acciones que favorezcan la implantación de las nuevas plantaciones. En función de la climatología y de las lluvias, a lo largo del contrato se irá distribuyendo la cuantía destinada a plantaciones y a riego.

Mediante este plan se pretende incrementar la cobertura vegetal de los espacios forestales, que se han visto afectados ante el debilitamiento progresivo del pinar que se está produciendo de forma generalizada en distintas ubicaciones del país y de la provincia como consecuencia de las condiciones climáticas actuales, aunque en los últimos meses se ha agudizado el decaimiento de ejemplares por la presencia de insectos perforadores de la madera que aceleran la muerte de los árboles más debilitados.

Con el objetivo de reducir el riesgo de propagación y ofrecer una respuesta coordinada a nivel provincial, el Ayuntamiento suscribió un convenio de colaboración con la Diputación para acometer un plan de acción consistente en la eliminación de árboles secos que puedan suponer un riesgo para posteriormente plantar especies arbóreas más adaptadas al clima mediterráneo. En virtud del citado acuerdo, el Ayuntamiento financiará y ejercerá la dirección de la primera fase de los trabajos valorados en 1.271.416,05 euros, mientras la Diputación se encargará de su ejecución.

Así, el objetivo principal del plan de reforestación que acaba de ser contratado es crear una cubierta arbórea que acelere la evolución natural de la vegetación y diversifique su estructura. Esto contribuirá a mejorar la calidad paisajística de los entornos, disminuir los procesos erosivos, crear una diversidad ecológica, aumentar la diversidad de hábitats para la fauna, mejorar el ciclo hidrológico, recuperar zonas mediterráneas degradadas, disminuir la temperatura ambiental y aumentar la captación de dióxido de carbono y la cesión de oxígeno.

Se pretende que estos beneficios se logren gracias a que la nueva cubierta vegetal acelerará la creación de suelo, aumentará su sujeción, disminuirá el impacto de la gota de lluvia sobre el suelo mediante la intercepción de la vegetación, reducirá la velocidad de escorrentía, disminuirá el impacto erosivo de los vientos y aumentará la capacidad de infiltración, favoreciendo así la recarga de acuíferos.

ESPECIES AUTÓCTONAS

Además, se contempla la plantación de especies autóctonas y adaptadas al clima mediterráneo, como algarrobos, acebuches, lentiscos y palmitos, entre otras, para asegurar la adaptación y sostenibilidad de las nuevas plantaciones.

Este proyecto de reforestación no solo busca restaurar áreas degradadas, sino también fomentar la biodiversidad y mejorar la calidad ambiental de las zonas intervenidas, contribuyendo al bienestar de la ciudadanía y al equilibrio ecológico del entorno.

Los parques forestales incluidos en este servicio son el de Monte Victoria, Gibralfaro, Monte San Antón, Lagarillo Blanco, Hacienda Clavero, Cerrado de Calderón, El Morlaco, La Pelusa, La Concepción, Ciudad de Málaga, Virreinas, Churriana, El Cañaveral, Cerro Vallejo, Monte Coronado y El Retiro.

Además, también comprende las zonas forestales de Jarazmín, Palmeras del Limonar, El Polvorín, La Cónsula, Torre Atalaya, Gladiolos, Castillo de Santa Catalina, La Corta y Olivar de San Isidro Labrador, así como las rutas forestales del Jardín Botánico-Histórico La Concepción y el Monte La Torre.

Estas actuaciones se enmarcan en el compromiso municipal de seguir avanzando en el reverdecimiento de la ciudad, plasmado en el citado incremento de la ratio de metros cuadrados de zona verde útil por habitante hasta alcanzar los 13,4 frente a los 7,67 de 2017.

Un aumento que es consecuencia de la estrategia municipal de tratar los espacios urbanos con nuevos criterios de naturalización y apostar por la creación de zonas verdes ligadas a nuevos desarrollos residenciales, la adecuación para uso ciudadano de los parques periurbanos y la incorporación de nuevas infraestructuras verdes de iniciativa pública.

ARBOLADO ARBOLADOURBANO

En paralelo, se continúa aumentando la masa arbórea tanto en calles y jardines públicos de los 11 distritos como en las áreas forestales como una de las principales medidas para mejorar la calidad del aire, proporcionar sombra, reducir las islas de calor y potenciar la biodiversidad al aportar un hábitat a especies de aves e insectos.

En este sentido, también está en marcha la campaña anual de plantación en suelo urbano, que se lleva a cabo entre los meses de octubre y marzo (la campaña 2024-2025 concluyó con la incorporación de 1.869 nuevos árboles) tanto en la vía pública como en el interior de centros educativos. Hibisco, almez, naranjo agrio, lapacho rosado, flamboyán, ciclamor canadiense, sófora y pitanga son las especies más plantadas en las últimas campañas. Se trata, en su mayoría, de árboles de porte medio, de forma que el desarrollo de sus raíces es menos invasivo en el subsuelo y el acerado.

Precisamente, el Ayuntamiento tiene en licitación (el plazo de recepción de ofertas permanece abierto hasta el lunes 15 de diciembre) un contrato por importe de 250.000 euros (IVA incluido) para el suministro de material vegetal perteneciente a todos los grandes grupos (árboles, arbustos y palmáceas) necesarios tanto para la reposición como para nuevas plantaciones en las zonas verdes y el arbolado viario de titularidad municipal.

De esta forma, el arbolado urbano (no los ubicados en zonas forestales) está integrado actualmente por más de 112.000 unidades. Su mantenimiento es asumido por las empresas adjudicatarias del servicio de conservación de zonas verdes y arbolado viario por un presupuesto anual de 18,1 millones de euros, sin contar los de los espacios gestionados por entidades urbanísticas de conservación y para cuya gestión el Consistorio concede subvenciones por un importe total de 700.000 euros.