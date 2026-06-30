Málaga licita la obra del nuevo campo de fútbol 7 de Los Prados con una inversión de más de 1,4 millones de euros

Archivo - Campo de futbol 7 en una imagen de archivo. - SCHRÉDER - Archivo

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha iniciado la licitación de la obra del proyecto de mejora de la urbanización del entorno del campo de fútbol de Los Prados, en el distrito Cruz del Humilladero.

La inversión municipal para estas actuaciones asciende a 1.440.831,87 euros (IVA incluido) y tienen un plazo de ejecución de once meses, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con este proyecto, con el que se da cumplimiento al programa de Gobierno 2023-2027, el club deportivo Los Prados dispondrá de un nuevo espacio para la cantera de fútbol 7 femenino.

Así, se proyecta una pista de fútbol 7 independiente del campo de fútbol 11 actual de 40 por 60 metros y la reubicación de la pista existente de tres por tres metros con dimensiones de juego de 15 por 10 metros.

Por otra parte, se ha previsto la reposición del pavimento de las zonas circundantes, la ampliación del cerramiento perimetral y la ejecución de una barrera perimetral para evitar que de los eucaliptos del lateral noroeste afecten al campo de fútbol 11.

Por último, también se contempla la creación de accesos a la instalación deportiva desde calle Managua y la dotación de una zona de aparcamientos externa.

De este modo, las instalaciones deportivas actuales se amplían en 2.563 metros cuadrados (m2) --las actuales cuentan con 10.465 m2-- y en 2.107 m2 en aparcamientos y accesos externos. Las empresas interesadas en la ejecución de la obra disponen de 20 días naturales para presentar sus ofertas.