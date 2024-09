Málaga de Moda otorga el premio Talento y Creatividad 2024 al diseñador malagueño Raúl Doña en la Pasarela Larios

MÁLAGA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Málaga de Moda, la marca con la que la Diputación promociona a los creadores de moda de la provincia, ha otorgado su premio Talento y Creatividad 2024 al diseñador Raúl Doña en el marco de la celebración de la Pasarela Larios Málaga Fashion Week que ha tenido lugar los días 13 y 14 de septiembre en la calle Marqués de Larios de la capital malagueña con una selección de diseñadores y firmas nacionales e internacionales.

Málaga de Moda ha participado en esa pasarela, además de con el premio, que entregó el vicepresidente de Desarrollo Económico y Social de la Diputación, Juan Rosas, con un desfile colectivo y un vídeo homenaje a los artesanos malagueños.

El desfile colectivo ha mostrado las creaciones de Teressa Ninú; Inma de la Riva; Moncho Heredia: Pepitina Ruiz Seda y Lucía Cano. En cuanto al vídeo, titulado 'Diseños con alma: la artesanía malagueña', es un homenaje a la dedicación y talento de los artesanos malagueños que mantienen viva las tradiciones, y cuenta con la participación de Elegancia Barroca; Pepitina Arte en Seda; Tricotrá; El Taller de Piluka y Jesús Segado.

Este año, el Alfiler de Oro 2024 ha sido otorgado a la diseñadora malagueña Susana Hidalgo. En el evento han participado los diseñadores y firmas Agatha Ruiz de la Prada; Btissam Dahane (Marruecos); Hard Rock Café; Belinda Jokoth (Portugal); Juan Carlos Armas (Tenerife); Rahma Kaba Fashion Style; las firmas de baño BananaMoon, Livia Montecarlo, Cala, Be your best Academy con la firma By Vel; Bestseller con las firmas Vero Moda, Vila, Selected, Jack And Jones, JJXX, Only, Only & Sons y JDY; García Galiano; José Galvañ, Félix Ramiro y Jesús Segado.

Las creaciones de Jesús Segado han vestido a pacientes de la Asociación Española contra el Cáncer que han desfilado para concienciar sobre la importancia de la prevención y la investigación del cáncer.

El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga también ha tenido un papel relevante en esta edición con un desfile especial de piezas icónicas de grandes nombres de la moda como Paco Rabanne; Alexander Mcqueen; Christian Dior By Gianfranco Ferré; Gucci By Frida Giannini; Yves Saint Laurent Rive Gauche; Nina Ricci By Gérard Pipart; Chanel By Karl Lagerfeld y Gucci By Alessandro Michele. Este desfile ofreció a los asistentes una perspectiva histórica y cultural única, resaltando la moda como una verdadera expresión artística.

Pasarela Larios ha contado con la presencia de más de 100 periodistas acreditados y una audiencia diaria de más de 15.000 personas, y ha logrado un impacto internacional de más de 600.000 impresiones en redes sociales, posicionando a Málaga como un referente global de la moda.