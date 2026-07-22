Málaga de Moda protagoniza los desfiles de flamenca de la Federación Malagueña de Peñas

Desfile de flamenca de la Federación Malagueña de Peñas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diseñadores de Málaga de Moda de ropa, joyas y complementos participarán en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga en una nueva edición de la pasarela Femape Flamenca y de la Moda, organizada por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba.

Por primera vez, será una pasarela dedicada íntegramente a la firma de apoyo del sector textil de la Diputación y la entrada será libre hasta completar aforo.

Así lo ha dado a conocer la directora de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza Barrios, junto a Manuel Curtido, presidente de la Federación Malagueña de Peñas, y Manuel Beltrán, director de la agencia y escuela de modelos Manuel Beltrán, durante la presentación de este evento que pretende reunir a la mejor moda flamenca de la provincia a escasos días de la Feria, pues se celebrará el 31 de julio.

Femape Flamenca mostrará los últimos diseños de más de una decena de creadores malagueños como son 'Arraigo Moda Flamenca', 'Julieth Joyas', 'Cándido Luis', 'Tricotá', 'Ellizabeth Martín by EM', 'Magdala', 'Ada Gutiérrez' a las 17,30 horas; y por otra parte, 'Sergio Rodríguez', 'D la Esperanza', 'Mar Abar', 'Ana Lanas', 'Ada Gutiérrez', 'Academia Isabel Cazorla', 'Maumar' y 'Taller de Piluka', a las 19,30 horas. Tras los desfiles se entregará el premio 'Volante Flamenco'.