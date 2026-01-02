Málaga modifica la celebración de cabalgatas, pasacalles y fiestas de Reyes en distritos ante previsión de lluvias

Archivo - Imagen de archivo de la cabalgata de los Reyes Magos en el barrio malagueño de Cruz de Humilladero en 2024. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento de Málaga ha modificado la celebración de las cabalgatas, pasacalles y fiestas de Reyes, previstas inicialmente para este sábado, domingo y lunes, ante la previsión de lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado ya el aviso amarillo para el domingo, por lo que algunos desfiles adelantan sus horarios y otros será este sábado.

De las cabalgatas programadas para el domingo, 4 de enero, las de los distritos de Cruz del Humilladero y Teatinos se celebrarán este sábado, 3 de enero; mientras que la del Este se cancela por la imposibilidad de garantizar la seguridad para que pueda celebrarse en condiciones de normalidad por la coincidencia horaria con otras cabalgatas.

Por su parte, las cabalgatas y actividades programadas para este sábado adelantan sus horarios o modifican su recorrido, o lugar de celebración, salvo la del Distrito Centro que se anula, han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

En cuanto a la cabalgata principal de Málaga, prevista para el 5 por la tarde, la edil de Fiestas, Teresa Porras, ha esperado que pueda salir en el horario establecido, "confiamos en ello, según las previsiones que tenemos"; aunque ha señalado en rueda de prensa que el plan B, que aún no se ha hablado, podría ser "un recibimiento en el Ayuntamiento o en la Catedral", ya que la situación es distinta al año pasado que al caer en domingo pudo adelantarse a la mañana.

Desde el Consistorio han recordado que se producirán afectaciones a la movilidad por lo que se recomienda seguir las indicaciones de la Policía Local y la información sobre el tráfico y el transporte público que se facilitará. Además, solicitan la colaboración vecinal para la retirada de vehículos de las calles que conforman los itinerarios de las cabalgatas para hacer posible la celebración de las mismas.

Igualmente, han recordado que los distritos también contarán con un dispositivo específico de limpieza en cada una de las actividades organizadas.

ACTIVIDADES POR DISTRITOS

Por distritos, han indicado que el Centro ha cancelado la actividad prevista para el sábado, 3 de enero, a las 11.00 horas, que consistía en la ofrenda de los Reyes de Oriente en el Santuario de la Victoria tras un pasacalle.

En cuanto al Distrito Este, ha organizado una fiesta de Reyes Magos el domingo para que los Reyes de Oriente reciban a los niños y niñas en el pabellón cubierto del CEIP Ramón del Valle Inclán --entrada por la avenida de Pío Baroja--, donde podrán saludarlos y entregar sus cartas. Será de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Esta actividad sustituirá a la Gran Cabalgata del Este, prevista para ese mismo día, y que no podrá adelantarse al sábado debido a que la logística de esta cabalgata, que da servicio a todo el litoral Este de la ciudad, hace inviable garantizar que se pueda celebrar en condiciones de normalidad y sin importantes afectaciones a la movilidad.

El Distrito Ciudad Jardín ha adaptado las actividades y la fiesta de Reyes prevista en el Parque de La Alegría pasará a celebrarse el 4 de enero en el interior del pabellón polideportivo Alfonso Queipo de Llano entre las 12.30 y las 18.00 horas. Para el día 3 de enero se ha programado un taller infantil de animación con un paje real en la asociación de vecinos Cortijillo Bazán de 11.30 a 13.30 horas.

Al día siguiente, el 4, la actividad que estaba prevista en la avenida de Las Postas se trasladará a la Peña Cruz de Mayo en la avenida de Nuestra Señora de la Guías, número 3-Bajo, entre las 11.30 y las 13.30 horas.

En Bailén-Miraflores, la cabalgata mantiene el día de celebración, el domingo 4 de enero; pero en caso de que no pueda celebrarse debido a la lluvia se ha diseñado un plan alternativo que consiste en que el polideportivo del colegio Gibraljaire acoja el pasacalles previsto y los niños y niñas del distrito puedan acercarse hasta allí entre las 17.30 y las 20.30 horas para ver a los representantes de sus majetades. La decisión se adoptará y comunicará este sábado.

La ofrenda en el Asilo de Los Ángeles, prevista para el 4 de enero a las 12.00 horas, se llevará a cabo el día 5 de enero a las 11.00 horas a petición del asilo.

En Palma-Palmilla, este viernes a las 17.30 horas se celebra la fiesta infantil en el Parque Martiricos, con la visita del cartero real, pasacalle, talleres, rastrillo artesanal y actuaciones. Esta actividad está organizada por el distrito con la colaboración de la Asociación de Mayores Doctor Marañón, la Peña Martiricos y la Cofradía de Medinaceli y Candelaria. Ya se ha celebrado una fiesta infantil organizada por el distrito, la Asociación de Vecinos de La Roca y Bodegas H. Madrid en la calle Poeta Agustín Ruano.

El 3 de enero, a las 11.30 horas, el distrito ha organizado otra fiesta infantil en las pistas deportivas de Las Virreinas, con la visita del cartero real, pasacalle, castillo hinchable y talleres con animación.

Por otro lado, la cabalgata del Distrito Cruz del Humilladero, prevista inicialmente para el domingo, pasa a celebrarse el sábado a partir de las 17.00 horas con el mismo recorrido. La salida tendrá lugar desde el CEIP Doctor Fleming, en calle Fernández Fermina. Una vez finalizada, se llevará a cabo la ofrenda de los representantes de los Reyes en la iglesia de la Asunción.

El desfile de Reyes de Carretera de Cádiz se mantiene para la tarde de este sábado día 3, aunque adelanta su horario a las 16.30 horas. La comitiva real partirá desde el CEIP Eduardo Ocón y llegará a calle Unión Mercantil donde finalizará sobre las 20.00 horas.

El Distrito Churriana celebrará el 5 de enero, a partir de las 17.00 horas, la cabalgata de los Reyes Magos que comenzará en la explanada de aparcamientos frente al mercado municipal y finalizará en el tramo antes de confluir con el Camino de Las Carmelitas. Al término del desfile, a las 19.30 horas se ofrecerá una degustación de roscones para los más pequeños. Es la previsión inicial, "sujeta a la evolución de la situación meteorológica", han señalado.

Campanillas celebrará el 5 de enero, a partir de las 17.00 horas, el pasacalle con los representantes de Sus Majestades. El recorrido saldrá desde el CEIP Francisco de Quevedo hasta la Junta Municipal de Distrito en la calle Ramírez Arcas, donde habrá un escenario donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de conocer a los Reyes de Oriente, entregarles las cartas y recibir los primeros regalos. Esta actividad también está sujeta a la evolución de la situación meteorológica.

En Puerto de la Torre, se mantiene el pasacalles de los representantes de los Reyes este sábado, pero adelanta su horario a las 10.30 horas. Partirá desde la calle Lope de Rueda y llegará hasta la avenida Pintor Manuel Barbadillo, con la participación de colectivos, colegios y las AMPA del distrito.

El Distrito Teatinos-Universidad adelanta la actividad prevista para el domingo al sábado entre las 11.00 a las 13.30 horas. La actividad contará con la presencia de 20 entidades, AMPA, asociaciones y colectivos del distrito que colaboran, además de las asociaciones Vespinos de Málaga y Motauros del Sur.

El pasacalle iniciará el recorrido desde la avenida Plutarco a la altura de calle Andrómeda a las 11.00 horas y finalizará en el parque de atracciones navideño en calle Decano Agustín Moreno a las 13.30 horas, donde los Reyes Magos serán recibidos con un espectáculo de animación en la carpa de actividades instalada en este espacio.