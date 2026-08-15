Málaga peregrina en la romería de la Victoria, con María Barranco como abanderada

Málaga inaugura los actos de la Feria del centro con la tradicional romería hacia el Santuario de la Virgen de la Victoria, que este año ha tenido como abanderada a la actriz malagueña María Barranco - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha inaugurado este sábado los actos de la Feria del centro con la tradicional romería hacia el Santuario de la Virgen de la Victoria, que este año ha tenido como abanderada a la actriz malagueña María Barranco.

La cita tradicional ha contado con la participación de numerosas personas que han puesto en valor la esencia de las fiestas de la capital de la Costa del Sol.

Tras una recepción en la Casona del Parque, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, acompañado de la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, miembros de la Corporación municipal y el presidente de la Asociación Centro Histórico de Málaga, Rodrigo Bocanegra, ha hecho entrega de la bandera de Málaga la actriz María Barranco, que ha recibido este reconocimiento como abanderada de la Feria que concede la referida asociación, organizadora de esta actividad.

Los bailes por malagueñas y verdiales y la enseña de Málaga portada por la abanderada han sido protagonistas antes de que la comitiva encabezada por un coche de caballos en el que iban Francisco de la Torre y María Barranco, junto a Teresa Porras y Rodrigo Bocanegra, haya partido del Ayuntamiento hasta el Santuario de la Victoria.

El izado de la bandera ha tenido lugar, de nuevo, en la zona de la portada de la Feria del Centro, a la altura de la escultura del Marqués de Larios, y, posteriormente, la comitiva ha continuado su recorrido.

En concreto, hacia Puerta del Mar, Atarazanas, plaza de Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Carretería, Álamos, plaza de la Merced, Victoria, Compás de la Victoria y, finalmente, el Santuario de la Victoria.

La música tradicional malagueña ha amenizado el transcurso de la romería por las calles de la ciudad. Vecinos y visitantes se han integrado en un ambiente festivo en el que los caballos engalandos o trajes de flamenca también se han dejado ver.

Esta romería urbana ha transcurrido hasta llegar al Santuario de la Victoria, donde la bandera de Málaga ha vuelto a ondear en manos de María Barranco y donde se han vuelto a escuchar los himnos de Andalucía y de España. Después ha tenido lugar la ofrenda floral a la patrona y en el oficio religioso.

Tras esta romería de sábado y el gran espectáculo luminoso de drones y fuegos artificiales de este pasado viernes por la noche, comienza una Feria de Málaga que se prevé multitudinaria y que por la noche llegará al Real del Cortijo de Torres, que se iluminará tras el pregón del entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes.