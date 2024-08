Con Málaga pide plan de movilidad contra atascos en Guadalmar y San Julián antes de autorizar nuevos centros comerciales

MÁLAGA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Málaga, confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, pide que se realice un plan de movilidad para evitar atascos en Guadalmar y San Julián de forma previa a la autorización de nuevos macrocentros comerciales en el entorno.

La portavoz del grupo, Toni Morillas, asegura en un comunicado que esta autorización está prevista en un pleno extraordinario convocado para el viernes 30 de agosto "a pesar de contar con informes desfavorables de la Dirección General de Carreteras y desatender las alegaciones presentadas por la asociación de vecinos de Las Lomas de San Julián".

Morillas señala que "urge que los promotores acometan junto al Ayuntamiento un plan de movilidad que ponga fin a los atascos y a la falta de aparcamientos en estas zonas residenciales, con la creación de nuevos accesos, la mejora de la autovía, el desdoblamiento de la carretera del campo de golf y la ejecución de infraestructuras de movilidad como, entre otras, aparcamientos disuasorios y para los vecinos residentes en estas urbanizaciones".

La líder de izquierdas señala que esta zona del oeste de la ciudad, en el distrito de Churriana, no ha parado de aumentar el número de grandes superficies comerciales y es la zona donde se acumula el tráfico de los desplazamientos entre la capital y los municipios de la Costa del Sol.

"Sin embargo, todo este desarrollo urbanístico especulativo ha sido caótico y no ha ido aparejada de un plan de movilidad e inversiones en infraestructuras para mejorar el tráfico que debían haber pagado los promotores que son quienes están lucrándose", valora Morillas.

La portavoz de la coalición explica que "se han realizado dos ampliaciones de Plaza Mayor y, aunque la multinacional promotora del negocio se comprometió a ampliar la autovía y a construir nuevos accesos e infraestructuras, nunca lo hicieron, sólo parcialmente. A pesar de ello, el gobierno local del PP les autorizó las ampliaciones, con el rechazo de los vecinos y el único voto contrario de nuestro grupo municipal".

Morillas critica que "este verano, con agosticidad y alevosía, y con informes que incluso advertían de la ausencia de un plan de movilidad del sector, se van a aprobar tres nuevos suelos comerciales y de terciario en la zona".

Detalla que el primero consistió en la aprobación de un estudio de detalle para un centro comercial de dos plantas en la carretera del Campo de Golf, en una zona cercana a Guadalmar y Arraijanal; el segundo, el pasado 16 de agosto en un pleno extraordinario, se aprobó el Plan Parcial para construir un gran supermercado, también junto a Guadalmar y San Julián, en el sector SUS-G2, donde se contemplan 72.981 metros cuadrados de zona comercial y terciario, de los cuales 8.724 serían de uso comercial y 10.830 de uso empresarial.

Y un tercero, continúan desde Con Málaga, que está previsto que se apruebe este viernes 30 de agosto en otro pleno extraordinario, "con la excusa de que caducan trámites ambientales y administrativos, en el que se aprobaría el Plan Parcial del SUS-G2, colindante con el anterior y que también afecta a la zona de San Julián y Guadalmar, pero mucho más especulativo ya que contempla más del triple de superficie comercial y para terciario que el anterior, en concreto 227.565 metros cuadrados".

"Todo ello, con un informe contrario de la Dirección General de Carreteras respecto a los estudios de tráfico aportados por el equipo de gobierno, sin informes serios y rigurosos que avalen este crecimiento urbanístico y sin plan de movilidad. No podemos tolerar que esta situación se repita, ni que aumenten los atascos y los riesgos para la seguridad", critica Morillas.

"Nuestro voto será negativo, ya que se trata de una zona ya saturada comercialmente y por desacuerdo con la tramitación, ya que se lleva directamente a aprobación definitiva argumentando que no existen cambios significativos respecto a la aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno Local, por lo que no es necesaria una aprobación provisional, No es así, la razón por la que no se hace es por la falta de previsión del equipo de gobierno, que ha motivado que ya que no da tiempo a hacer la aprobación provisional sin que se caduquen trámites ambientales y administrativos", ahonda la edil.

"Nos hemos reunido recientemente y en varias ocasiones con la asociación de vecinos Almar de Guadalmar, que denuncian que la acumulación de tráfico está convirtiendo la zona en una ratonera y muestran su preocupación por que la situación se agrave con la segunda ampliación del macro centro comercial Plaza Mayor, la apertura de tres nuevos centro comerciales más y del Centro Deportivo del Málaga Club de Fútbol en Arraijanal sin que se hayan hecho los planteamientos de movilidad y las infraestructuras adecuadas y necesarias", declara Morillas.

Por su parte, el portavoz adjunto de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, también critica "las carencias de transporte público en Guadalmar y San Julián, con muy poca frecuencia y problemas para las personas con movilidad reducida porque el servicio lo prestan los vehículos más antiguos".