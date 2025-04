Con Málaga pide al PP que utilice las expropiaciones para garantizar el derecho efectivo a la vivienda

MÁLAGA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo Con Málaga, Toni Morillas, ha exigido al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga que "no le tiemble el pulso para proteger a sus vecinos y a sus vecinas frente a los intereses de especuladores y rentistas", para ello pide que se "utilice el mecanismo de las expropiaciones sobre las viviendas vacías y viviendas turísticas de los fondos de inversión. Que se declare Málaga zona tensionada para poder bajar los precios de la vivienda y que se ponga en marcha un plan de ayuda al alquiler que sea efectivo. Que garantice el derecho efectivo a la vivienda".

Tras las declaraciones de la portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, en las que acusa a Morillas de ser "la de las expropiaciones y la patada en la puerta", la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas conmina a la portavoz 'popular' a que "se lea la Constitución, el artículo 47, el artículo 128 y el artículo 33.3, "porque frente a quienes salen defendiendo la sacrosanta propiedad privada de especuladores y rentistas, a nosotras nos van a encontrar en la movilización del 5 de abril defendiendo el derecho fundamental a la vivienda para todas las malagueñas y para todos los malagueños".

"La Constitución en su artículo 47 establece que los poderes públicos removerán todos los obstáculos e intervendrán para garantizar el derecho a la vivienda. En el 128 establece que toda la riqueza del país está subordinada al interés general sea cual sea su titularidad. Y en el 33.3 que la expropiación se podrá utilizar siempre que esté justificada la utilidad pública y el interés social", profundiza la portavoz adjunta de Con Málaga.

Morillas explica que "en Málaga se ha incrementado el precio de la vivienda en alquiler casi un 80% en la última década y el de venta en más de un 70%. Decenas de miles de familias se están teniendo que marchar de la ciudad porque no pueden pagar en los precios desorbitados, no le parecen a la Pérez De Siles y al PP razones suficientes para que el Ayuntamiento de Málaga utilice todas las herramientas que contempla la Constitución para garantizar el derecho a la vivienda".

"El Ayuntamiento debe respetar a las familias que se quedan en sus viviendas, aunque no puedan pagarlas, tiene que poner en marcha políticas valientes y efectivas para que las familias no se vean en la tesitura de tener que decidir si se van a la calle o si se quedan en las viviendas en las que residen aunque no puedan pagarlas", defiende la portavoz adjunta de Con Málaga.

Morillas demanda "un ayuntamiento valiente que deje de criminalizar a las familias vulnerables y que utilice todas las herramientas que contempla la Constitución".

"Hay que expropiar a fondos de inversión, que le pregunte la señora Pérez al alcalde del PP de Alhaurín de la Torre que ha iniciado un expediente de expropiación para promover vivienda protegida. Y hay que utilizar el derecho de tanteo y retracto para que el ayuntamiento tenga acceso a inmuebles y que, en lugar de destinarse a viviendas turísticas, puedan dedicarse a viviendas a precios asequibles", ha dicho.

Por su parte, el concejal portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, insta al alcalde, Francisco de la Torre, a que "plante cara a los promotores de la especulación, los fondos de inversión y los rentistas y comience a tomar medidas en favor del interés general, tenemos que recordarle constantemente que, como alcalde, se debe al bienestar de los malagueños y las malagueñas, al interés general, no a los negocios privados".