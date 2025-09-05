Con Málaga pide que la vivienda sea "la prioridad del Ayuntamiento" porque "la gente debe poder vivir con dignidad"

El portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, y la portavoz adjunta del mismo grupo, Toni Morillas, en una imagen de archivo. - CON MÁLAGA

El portavoz del grupo municipal de Con Málaga en el Consistorio de la ciudad, Nicolás Sguiglia, ha reclamado que la vivienda sea "la prioridad del Ayuntamiento" porque "la gente debe poder vivir, trabajar y desarrollarse con dignidad" y ha criticado que la ciudad "se ha convertido en una de las ciudades más caras de España para alquilar".

Desde Con Málaga han informado en un comunicado que las plataformas de alquiler y venta reflejan que el precio medio de la vivienda en compraventa en Málaga "alcanzó en julio un máximo histórico de 3.467 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 14,2%", algo que han considerado desde el grupo de izquierdas como "muy por encima de la media nacional".

En paralelo, el precio del alquiler "también sufre tensiones extraordinarias, Málaga se sitúa en 16,5 euros por metro cuadrado, lo que supone que un piso medio alcanza ya los 1.300 euros al mes, el valor más alto registrado hasta la fecha", ha criticado Sguiglia.

De este modo, ha alertado de que "las subidas desorbitadas de los precios están provocando que mucha gente joven, familias trabajadoras o personas mayores no puedan mantenerse en su barrio de toda la vida". También ha acusado al equipo de gobierno de "priorizar proyectos de escaparate frente a las necesidades reales de la ciudadanía".

"El Ayuntamiento, en lugar de destinar recursos a grandes proyectos de escaparate, debería centrarse en garantizar el derecho a una vivienda digna. Necesitamos un parque público de vivienda fuerte, regular el uso turístico de las viviendas que expulsa a los vecinos y frenar la especulación urbanística que sólo beneficia a unos pocos", ha subrayado el portavoz de Con Málaga.

Por último, Sguiglia ha expresado "el compromiso de Con Málaga con que la vivienda sea el eje central de sus propuestas en el ámbito municipal". "No queremos que Málaga sea una ciudad para unos pocos, queremos que sea una ciudad habitable, donde la gente pueda vivir, trabajar y desarrollarse con dignidad", ha concluido.