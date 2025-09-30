Con Málaga presenta 50 preguntas sobre "el desastre organizativo" de la Comic-Con y pide una auditoria independiente

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, entre otros. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Con Málaga ha registrado 50 preguntas dirigidas al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital malagueña sobre "el desastre organizativo" de la San Diego Comic-Con celebrada en la ciudad del 25 al 28 de septiembre. Además, pide una auditoria independiente sobre la gestión del evento que incluya "una valoración real del impacto económico y de imagen".

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, que ha dicho que buscan "esclarecer los graves fallos organizativos detectados durante la reciente edición de la Comic-Con Málaga", celebrada en el Palacio de Ferias (Fycma).

Igualmente, desde la confluencia de izquierdas piden "máxima transparencia ante la avalancha de quejas ciudadanas" y señalan al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, como "corresponsable político de lo sucedido".

"Lo que se ha vivido en la Comic-Con ha sido un caos absoluto que ha afectado a miles de personas, y que ha proyectado una imagen pésima de la ciudad. No puede quedar impune ni sin explicaciones", ha afirmado Sguiglia.

Durante el evento, miles de asistentes "se encontraron con colas interminables, desinformación constante, espacios masificados, zonas de paso bloqueadas, prohibiciones arbitrarias y precios abusivos". Además, y pese a haber pagado entradas con antelación, "muchas personas no pudieron acceder a paneles, firmas o actividades".

"Han circulado imágenes preocupantes que muestran puertas de emergencia bloqueadas y una evidente saturación del recinto, lo que pone en duda si se garantizó la seguridad de los asistentes. Todo ello, con temperaturas altas y sin suficientes zonas de sombra ni agua, multiplicando el riesgo para la salud pública" critican desde Con Málaga.

Las 50 preguntas de Con Málaga se refieren a "los aspectos más sensibles del evento: la posible sobreventa de entradas, el control del aforo, las condiciones de seguridad, la legalidad de los contratos laborales, la gestión de los recursos públicos y los beneficios económicos de las empresas implicadas".

Esta batería de preguntas quiere "saber cuánto dinero público se ha destinado al evento, qué empresas lo han gestionado y qué ingresos han obtenido por la venta de entradas, alquiler de estands, restauración y 'merchandising'. Asimismo, pide información clara sobre cuántos empleos se generaron y si se garantizó que fuesen legales, dignos y protegidos.

Desde Con Málaga critican que lo ocurrido "desnaturaliza el sentido original de este tipo de eventos, que deberían ser un espacio para el encuentro, el ocio, la creatividad y la cultura. En lugar de eso, se ha priorizado la propaganda institucional y el negocio rápido, sacrificando la experiencia y el disfrute de miles de personas".

"Se ha jugado con la ilusión de la gente y con el nombre de Málaga. El alcalde debe dar explicaciones, pedir disculpas públicas y asumir que no se puede ceder alegremente un espacio público a una organización que no garantiza ni lo más básico", ha añadido Sguiglia.

Por último, la formación ha apuntado que "se ha puesto en riesgo la reputación de Málaga como sede de grandes eventos y exige que se depuren responsabilidades políticas y contractuales".

A juicio de Sguiglia, "el PP de Málaga vuelve a demostrar que es un experto en propaganda y en derivar recursos públicos a negocios privados, pero suspende estrepitosamente cuando se trata de gestionar con rigor, planificación y pensando en el bien común. "Lo ocurrido en la Comic-Con es el último ejemplo de esa forma de gobernar que prioriza los titulares y las fotos antes que el servicio a la ciudadanía", ha concluido.