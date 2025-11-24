Con Málaga propondrá en el pleno un plan de refuerzo de la flota de la Empresa Municipal de Transportes

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, y el delegado sindical de UGT en el Comité de Empresa del bus turístico, José MIguel Carrasco, entre otros. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha anunciado que su grupo llevará una moción al próximo pleno en la que critica "la nefasta gestión de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que ha provocado una conflictividad laboral inédita, con convocatorias de huelgas, tanto de la plantilla de la EMT como de la del bus turístico", a la vez que propone un plan de refuerzo para esta entidad.

"Vemos cómo los trabajadores y trabajadoras del bus turístico están siendo víctimas de abuso laboral y que no solo se están incumpliendo sus derechos laborales recogidos en el convenio colectivo del año 2025, sino que, además, se incumplen principios básicos que están recogidos en el contrato municipal, como que la flota debe de tener una antigüedad máxima de seis años, ya que vemos cómo hay autobuses del bus turístico circulando por la ciudad de Málaga con una antigüedad de hasta 25 años".

Morillas también ha dicho que esta situación y la referida antigüedad "provoca en muchos casos retrasos continuados y acumulados para llegar a sus destinos, con lo que esto implica en términos de calidad del servicio público".

Así, ha anunciado que Con Málaga va a proponer en el próximo pleno un plan de refuerzo y ampliación de la flota de autobuses, de manera que se pueda alcanzar, de manera progresiva, que los autobuses de la EMT que circulen por Málaga no tengan una antigüedad mayor de 12 años. "Actualmente, en el caso de la EMT, hay 291 vehículos que componen la flota, de los cuales dos de ellos tienen más de 25 años, 45 tienen más de 20, 21 van a cumplir 20 durante el próximo año y 118 vehículos tienen 15 años" ha resaltado Morillas.

La edil ha dicho sobre la conflictividad laboral que los trabajadores de la EMT "han anunciado una convocatoria de huelga para los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre porque la alta demanda que hay de algunas líneas de autobús urbano en la ciudad, como la número 3, la 21, la 1 o la 7, está provocando que los trabajadores aguanten jornadas laborales con unos horarios imposibles que repercuten en estrés y ansiedad que soportan y, también, repercuten en la calidad del servicio que se le presta a los malagueños y a las malagueñas".

"La movilidad en Málaga es absolutamente lamentable", ha dicho Morillas, que lo ha achadado a "una política errática del PP". "Tenemos autobuses urbanos que están repletos en los que la gente va incómoda. Tenemos una flota de autobuses absolutamente insuficiente y antiquísima y, además, el PP, no contento, aplica una subida del billete del autobús de 1,40 a 1,50 euros y amenaza con retirar la gratuidad del transporte público para los menores de 14 años", ha criticado.

También ha considerado que el PP "ni hace las inversiones necesarias que requiere la EMT ni tampoco atiende las reivindicaciones laborales de sus trabajadores", motivo por el que Con Málaga hace tres propuestas: que haya diálogo; que en lo relativo al bus turístico por parte de la EMT, se abra un expediente informativo y se cumpla con la obligación de control y vigilancia de este contrato y, si es necesario, se establezcan las sanciones oportunas; y que en el nuevo pliego, que se sacará en el año 2026, haya un compromiso por parte de la EMT, y del alcalde , de que se va a incluir la subrogación de todos los trabajadores y trabajadoras del bus turístico.

Por su parte, Con Málaga se hace eco en un comunicado de las declaraciones de José Miguel Carrasco, delegado sindical de UGT en el Comité de Empresa del bus turístico, que ha manifestado que "estamos sumamente preocupados porque la situación está siendo muy tensa en la empresa desde que iniciamos las movilizaciones en el mes de septiembre. Por poner un ejemplo, se nos está privando de una adecuada conciliación familiar y laboral y como muestra, a día de hoy, los compañeros desconocen el servicio que tendrán que realizar pasado mañana".

Carrasco ha incidido en que "ayer mismo --este pasado domingo-- realizábamos una jornada de huelga, mañana tenemos otra, y estamos muy preocupados porque se le está dando un servicio nefasto a los cruceristas que llegan a la ciudad".

"Además, hay que reseñar que solo existe un vehículo que tenga menos de seis años, el resto supera con creces esta antigüedad. Tenemos vehículos con 25 años, los primeros vehículos que en el 2001 se incorporaron son los que siguen moviéndose por Málaga. Esto significa que esos vehículos en la actualidad carecen del aire acondicionado. Ha habido muchos problemas con los turistas que se han desmayado, que han tenido que ser asistidos incluso en ambulancia, en nuestros propios vehículos", ha criticado Carrasco.

Por último, el delegado sindical de UGT ha apuntado que "esperamos que exista el diálogo, es lo que pedimos. Nuestra preocupación es inmensa, no solo por la situación por la que estamos viviendo todos los conductores del bus turístico, sino también por la que están sufriendo los usuarios y los turistas que llegan a nuestra ciudad y se llevan una imagen nefasta. Solo hay que mirar las críticas en Trip Advisor y Google para entender por lo que pasan y lo que sufren nuestros turistas".