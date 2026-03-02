Málaga reafirma su compromiso con la igualdad y organiza distintas acciones por el Día Internacional de la Mujer

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, presenta la campaña y las actividades programadas por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, reafirma su compromiso con la igualdad a través de una campaña de sensibilización y la programación de distintas acciones en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo día 8 de marzo, como refuerzo a todas las acciones que se llevan a cabo a lo largo del año para trabajar desde la educación, el fomento del empleo, la sensibilización y el desarrollo de programas específicos que contribuyan a reducir cualquier forma de desigualdad.

Así, a través de 'La igualdad infinita se construye en equipo', que da continuidad al eje utilizado el año pasado, se apela a la implicación de toda la ciudadanía y de las instituciones tanto públicas como privadas para realizar un esfuerzo conjunto que permita seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria y justa y la eliminación los obstáculos que todavía persisten.

Esta campaña, que se distribuirá a través de los soportes municipales --mupis, autobuses y redes sociales--, pone el acento en la necesidad de trabajar por una igualdad sin límites, efectiva y real de oportunidades y derechos en todos los ámbitos de la sociedad --laboral, profesional, tareas del hogar, cuidados y responsabilidades familiares, etcétera--.

El concejal delegado de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha incidido en "la importancia de abordar estas cuestiones desde edades tempranas para trasladar el concepto de igualdad a la vida cotidiana, visibilizar que la igualdad real se construye mediante el reparto equilibrado de responsabilidades, normalizar la corresponsabilidad e invitar a la reflexión personal sobre los roles asumidos de forma natural en el día a día".

Al respecto, el edil ha recordado que el Ayuntamiento viene realizando desde 2009 numerosas acciones para promover la corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal implicando tanto a los centros educativos como al tejido asociativo y al sector empresarial de la ciudad.

Actualmente, acaba de impulsar el III Plan Málaga Ciudad Corresponsable, financiado a través del Plan Corresponsables de la Junta de Andalucía con cargo al programa del Ministerio de Igualdad y a través del cual se articulan distintos mecanismos para el apoyo específico de las necesidades de conciliación de las familias con menores de hasta 16 años mediante servicios gratuitos de cuidado de menores a domicilio y campamentos socioculturales durante el próximo verano.

GALA CONMEMORATIVA Y ACTIVIDADES EN LOS DISTRITOS

El calendario de actividades previstas en torno a la conmemoración de Día Internacional de la Mujer comienza en ñla tarde de este lunes con la gala conmemorativa por el 8M, a partir de las 18.00 horas en el auditorio Edgar Neville de la Diputación.

Durante este evento, que servirá para agradecer a las entidades que forman parte del Consejo Sectorial su trabajo continuado en el fomento de la igualdad, se procederá a la entrega de los premios 'Por la Defensa de los Valores Feministas' que cada año otorga el Ayuntamiento con el objetivo de reconocer y visibilizar el trabajo de personas físicas, entidades o instituciones que por su trayectoria personal o su labor profesional --política, cultural, científica, etcétera-- hayan destacado en la defensa de los valores feministas y de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en la ciudad de Málaga.

En esta edición, los galardones han sido concedidos a la gestora cultural y experta en igualdad de género, Cristina Consuegra, por su labor divulgativa y literaria con perspectiva de género; y al IES Santa Bárbara, un centro educativo que lleva una larga trayectoria trabajando la igualdad de género y que actualmente está desarrollando su III Plan de Igualdad de Género en Educación 2024-2028 para sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y diversidad.

Además, se han organizado durante todo el mes en los once distritos de la ciudad una treintena de actividades relacionadas con esta efeméride entre talleres de distintas materias, charlas y otras iniciativas de concienciación, que se pueden consultar en la web municipal https://8mmalaga.eu.

CONSEJO SECTORIAL DE LAS MUJERES

Por otro lado, han señalado que estas acciones también serán detalladas en el Consejo Sectorial de las Mujeres, que se celebrará este martes a partir de las 17.00 horas el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La sesión, que estará presidida por el alcalde, Francisco de la Torre, se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del Consistorio (https://www.youtube.com/user/AytodeMalaga).

Durante la misma, se procederá a la incorporación de tres nuevas entidades: las asociaciones Málaga Acoge, Nunca solas y Nada es imposible. En total, serán ya 126 las entidades y asociaciones que forman parte de este órgano de participación municipal.

Además, se hará seguimiento de las actividades y la labor realizada por los diferentes grupos de trabajo desde la última sesión celebrada con motivo del 25N y de las propuestas promovidas en el marco del 8M.

La programación continuará con la actividad enmarcada en el Festival de Málaga Cine Español a partir del próximo lunes 9 de marzo en la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres, con la que se visibiliza y se pone en valor el trabajo cinematográfico creado por mujeres y que contará con proyecciones en la sede de Turismo Andaluz y que tendrán como broche final la gala de entrega de la Biznaga 'Málaga Mujeres en Escena' el miércoles 11 en el Cine Albéniz.

Además, el próximo domingo 22, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar la XII Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga, con un recorrido urbano de 4,7 kilómetros por el entorno del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga en la que todos los fondos que se obtengan para la inscripción serán destinados a financiar proyectos de las entidades que forman parte de la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer.