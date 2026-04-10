Con Málaga reta a PP a poner en marcha comisión de investigación sobre urbanismo "si no tiene nada que esconder"

Archivo - Málaga.- Con Málaga critica el apoyo del PP a una moción "contra de la regularización de migrantes" - CON MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha indicado, tras conocer las declaraciones de la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que "le devuelvo el reto al Partido Popular, reto a Carmen Casero a que si no tienen nada que esconder en Urbanismo, que pongan en marcha una comisión de investigación como ya se hizo en el año 2018".

Morillas ha destacado que "son 12.823 procedimientos de infracciones urbanísticas, algunos de ellos se remontan al año 1985. 40 años han transcurrido sin que se pongan en marcha las distintas fases del procedimiento para poder cortar las infracciones urbanísticas que se cometen en Málaga".

"Estamos hablando de que hay más de 2.600 procedimientos de infracciones urbanísticas a las que ni siquiera se ha mandado a un inspector y más de un 70% de estos expedientes no han pasado de las fases preliminares", ha dicho. Por tanto, ha agregado en un comunicado, "mucho nos tememos que hay dos problemas en la Gerencia de Urbanismo".

Por un lado, ha detallado, "una ausencia y una falta de medios y de inspectores para poder actuar en todas las infracciones urbanísticas que se cometen en la ciudad de Málaga. Y, por otro lado, una voluntad política de hacer que determinados expedientes de infracciones se caduquen".

Morillas ha subrayado que "estamos hablando que el Partido Popular en la ciudad de Málaga aplica la ley del embudo. Mientras que vemos cómo se es absolutamente tajante con las familias trabajadoras, con las familias que son desahuciadas, a las que se le aplica la ley de una manera implacable, dejando a muchas de ellas en la calle, al mismo tiempo tiene una manga ancha enorme con las inflaciones urbanísticas".

Por último, Morillas ha devuelto el reto y ha instado al Partido Popular a que "se ponga en marcha una Comisión de Investigación para que haya transparencia absoluta, para que podamos conocer qué ha pasado con estos 12.823 procedimientos de infracciones administrativas y para que se pongan en marcha los mecanismos y se depuren todas las responsabilidades políticas, caiga quien caiga".

Cabe recordar que este viernes Casero ha rechazado las críticas del grupo Con Málaga sobre el "bloqueo" de procedimientos de infracciones urbanísticas en la Gerencia Municipal de Urbanismo y ha dicho que es "falso" que haya "un tapón".

"Los expedientes se están resolviendo con normalidad", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que "no existen retrasos y menos aún existen retrasos deliberados, porque eso es una acusación muy grave". "Los expedientes se tramitan conforme al reglamento de la Lista con absoluta normalidad; unos tardan más y otros tardan menos en función de la gravedad y de todos los hitos administrativos a los que puede acogerse el infractor", ha reiterado y ha instado a la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, a que si tiene alguna "duda" acuda a los tribunales.