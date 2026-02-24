Málaga TechPark refuerza su liderazgo internacional en Transfiere con estand propio y 100 representantes de diez países - MÁLAGA TECHPARK

MÁLAGA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark participa en Transfiere 2026, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, que celebra su decimoquinta edición del 24 al 26 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Con esta presencia, la tecnópolis consolida su posicionamiento como 'hub' tecnológico de referencia en el sur de Europa, refuerza su proyección internacional dentro del ecosistema innovador y se enmarca en una estrategia global sostenida que le ha permitido llegar a 211 ciudades de 77 países en los cinco continentes gracias a redes de colaboración, proyectos europeos y actividades de internacionalización.

En una edición que reúne a más de 600 entidades nacionales e internacionales del ámbito de la I+D+i, Málaga TechPark cuenta con estand propio en la zona expositiva. Desde este espacio, el parque proyecta su modelo de colaboración público-privada, su fortaleza en tecnologías de alto valor añadido y una red global de alianzas estratégicas que conecta Europa, África y América.

En el marco de esta edición, el parque lidera la mayor misión internacional de su historia con una delegación integrada por 100 representantes procedentes de Portugal, Francia, Kenia, Marruecos, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Moldavia, Países Bajos y Alemania.

Esta amplia representación refuerza la dimensión global del foro y el papel de Málaga como nodo de conexión entre ecosistemas innovadores de distintos continentes.

Entre las redes y entidades internacionales que participan junto a Málaga TechPark se encuentran la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Portugal, la Red Peninsular de Innovación Abierta, el European Institute of Technology y los consorcios europeos Agrobotics-Ditiwns y Dibest.

La delegación se completa con representantes de parques tecnológicos, universidades, centros de innovación, entidades empresariales y firmas internacionales de referencia.

Desde Portugal participan entidades como Algarve STP, Regia Douro Park, TecParques, TagusValley, el Instituto Politécnico de Santarém, el Instituto Politécnico de Portalegre, el Instituto Politécnico de Tomar, el Instituto Politécnico de Beja, la Universidad Politécnica de Setúbal, Data Colab y NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve. Francia está representada por Aquitaine Robotics y EM Normandie Business School, mientras que desde Kenia acuden Bridge Tech Global - África y Konza Technopolis.

La delegación marroquí incluye a la Universidad Hassan II y CMC Casablanca-Settat. Desde Estados Unidos, concretamente Nueva York, participa la firma Mayer Brown, y se suman también representantes del European Institute of Technology desde Bélgica y la entidad Entopan desde Italia.

Estas relaciones internacionales se complementan con colaboraciones estratégicas con entidades fuera de Europa, como el acuerdo recientemente firmado con el Wuhan Institute of Industrial Innovation & Development de China para reforzar la cooperación en innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico, con especial foco en formación, talento y actividades científico-tecnológicas conjuntas.

Además, el parque ha acogido visitas de delegaciones japonesas del sector tecnológico, como la de GMO Cybersecurity by Ierae, consolidando vínculos con Asia y facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias.

La participación de Málaga TechPark en Transfiere 2026 se enmarca en su hoja de ruta para consolidarse como 'hub' de microelectrónica y tecnologías avanzadas del sur de Europa. En este contexto, se impulsan acciones orientadas a la captación de inversión extranjera, la generación de 'leads' cualificados y el aterrizaje de proyectos de alto impacto tecnológico.

Durante el foro, el equipo de Málaga TechPark mantendrá reuniones 'B2B' con delegaciones internacionales, redes europeas y actores estratégicos del ecosistema innovador, con el objetivo de fortalecer alianzas internacionales, impulsar proyectos colaborativos europeos, atraer inversión y empresas de alto valor añadido y posicionar Málaga como destino preferente para el talento tecnológico global.