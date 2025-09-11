La Mancomunidad Costa del Sol Occidental destinará más de siete millones a inversiones en los municipios

El Consejo de Alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental de Málaga - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental de Málaga ha acordado destinar una inversión de más de siete millones de euros entre los municipios que la conforman.

Así lo ha manifestado el presidente de la entidad, Manuel Cardeña, quien ha detallado que "se trata de 7.046.659,83 euros, provenientes del remanente de Tesorería, que vamos a invertir, como hemos hechos en anteriores ejercicios, en proyectos en los ayuntamientos".

Esta acción se da en el marco de uno de los principales fines de la entidad mancomunada, que es "la ejecución de obras y suministros mediante planes de inversiones, para mejorar la calidad de los servicios públicos y la vida de los ciudadanos dentro de su ámbito territorial y competencial" y que ha adquirido "una especial relevancia" en los últimos años.

El plan impulsado en la reunión del Consejo de Alcaldes de este jueves "permitirá la movilización de recursos hacia la economía productiva en ámbitos tan relevantes como el ciclo integral del agua de uso urbano, la gestión de residuos sólidos urbanos, las playas, el medio ambiente urbano, el turismo o la eficiencia energética de los vehículos o la maquinaria destinada a la ejecución de las competencias municipales", según ha señalado Cardeña.

Asimismo, respecto a la distribución de los fondos, el presidente de la Mancomunidad Costa del Sol Occidental ha precisado que "se realizará mediante un doble sistema de reparto al establecer una suma fija por municipio, de forma que evite que un criterio únicamente variable suponga asignaciones muy pequeñas a los municipios de menos población, distribuyendo el resto según la fórmula que determinan los estatutos de la entidad".

Así, la distribución será de la siguiente forma: a Benahavís le corresponden 281.331 euros, a Benalmádena, 872.236, a Casares, 247.633, a Estepona, 769.412, a Fuengirola, 773.238, a Istán, 164.272, a Manilva, 295.406, a Marbella, 1.824.968, a Mijas, 882.929, a Ojén, 181.923 y a Torremolinos, 753.305 euros.

Por último, Cardeña ha señalado que las inversiones "se hacen a la carta, por petición de los propios ayuntamientos, siempre que se ajusten al presupuesto adjudicado a cada uno de ellos".