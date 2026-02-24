Las Mancomunidad lanza 'Entdecken Sie Axarquía' en la ITB de Berlin de la mano de Turismo Costa del Sol

El presidente de la Mancomunidad Axarquía, Jorge Martín. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Axarquía Costa del Sol participará en la en la ITB Berlín 2026 en el estand de Turismo Costa del Sol que este año amplía su espacio con una superficie de 235 metros cuadrados y una inversión aproximada de 450.000 euros, 200.000 euros más que el año pasado.

La institución comarcal responsable de la gestión, planificación y promoción turística de la comarca malagueña acude a la ITB Berlín 2026 bajo el eslogan 'Entdecken Sie' (Descubre) la Axarquía Costa del Sol, y ha editado material especial para la cita alemana, una de las ferias del sector turístico más relevante del panorama internacional.

En este sentido, el presidente de la Mancomunidad Axarquía, Jorge Martín ha explicado que tanto el público en general como los profesionales podrán acceder a toda la información a través de la sección y código QR 'PlanenSieihrereisen' (Planifica tu viaje).

Como se viene trabajando desde Mancomunidad , están recogidas las cinco rutas axárquicas distinguidas con la Q de Calidad, la oferta turística de los 31 municipios y los servicios turísticos que pueden encontrarse en el destino y que están recogidos en el Registro de Turismo de Andalucía como son los campings, apartamentos, bodegas, transporte, guías de turismo, ocio o restaurantes, entre otros.

El presidente de la institución comarcal ha explicado que también se ha editado una cantidad simbólica de estos contenidos en soporte tradicional de papel tipo 'flyers'.

"Seguimos trabajando y apostando por la digitalización y sostenibilidad en la promoción turística de la comarca", ha dicho Martín, que ha defendido las nuevas herramientas y los cambios en los comportamientos del turista 'hiperconectado' y que utiliza la tecnología en todas las fases del viaje.

La página web turismoaxarquiacostadelsol.com recoge también toda la información oficial de turismo de la comarca tanto en alemán como en inglés.

EL TURISMO GERMANO CRECE EN LA PROVINCIA

Por su parte, el vicepresidente de Turismo, Jesús Pérez Atencia, ha indicado que en 2025 la provincia de Málaga recibió 812.640 turistas alemanes (un incremento del 1,1% respecto al año anterior) y que la Axarquía tiene que seguir trabajando para que su oferta turística esté considerada entre las opciones del mercado alemán.

"Desde Mancomunidad nos presentamos en la ITB con una imagen renovada, digital y moderna con el objetivo de seguir posicionando a la Axarquía en este mercado que tanta importancia tiene para la provincia malagueña y la comarca", ha dicho Pérez Atencia.

Finalmente, ha recordado que la comarca estará representada por la Mancomunidad de Municipios en el stand de Turismo Costa del Sol en el que participan cerca de medio centenar de profesionales, entre municipios y empresas coexpositoras.