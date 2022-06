Mandy Barker crea para el Mupam de Málaga una serie fotográfica sobre la contaminación de residuos plásticos en el mar

MÁLAGA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arte y la ciencia se dan la mano en la exposición de la artista internacional Mandy Barker, que bajo el título 'Penalty', intenta atraer la atención sobre uno de los problemas medioambientales más graves a nivel global: el de la contaminación de los mares y océanos por los residuos plásticos. Esta muestra ha sido creada exprofeso para el Mupam, donde podrá visitarse hasta el 25 de septiembre.

La concejala de Cultura, Noelia Losada, acompañada por la propia creadora y la comisaria de la exposición, Helena Alonso, ha presentado este miércoles la exposición, que podrá visitarse de martes a domingo de 10.00 a 20.00 horas (hasta el 30 junio) y de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas (desde el 1 de julio al 31 de agosto). Además, este jueves habrá talleres infantiles que dirigirá la propia artista con dos grupos de escolares.

A través de 38 imágenes, Mandy Barker muestra el resultado de un trabajo fotográfico realizado con información aportada por científicos, a quienes se une en ocasiones en expediciones a lugares como la Isla Henderson, a 5.000 kilómetros de la masa de tierra más cercana, en el Pacífico sur. Un lugar remoto y cuyas costas están contaminadas por los plásticos que llegan de las corrientes marinas. Así, las series reúnen el trabajo de más de una década que, lejos de quedarse en la contemplación estética, aporta relevante información sobre la crisis medioambiental global.

La comisaria de la exposición, Helena Alonso, expresa que la exposición 'Penalty' "lleva implícita, al igual que en el fútbol, la necesidad inmediata de parar tras romper las reglas del juego establecidas, en este caso con el mar, el medio donde un día surgió la vida, y adoptar cambios urgentes en la producción, empleo y desecho de los diferentes tipos de plástico producidos y acumulados en la naturaleza antes de ser 'penalizados'".

En palabras de Alonso, 'Penalty' centra la atención en el balón de fútbol como símbolo global con capacidad para llegar a una audiencia internacional. Para este proyecto Mandy Barker contó con la colaboración de personas de todo el mundo, a través de una convocatoria por las redes sociales, para que recogieran y le enviaran balones de fútbol que encontrasen en el mar o en la costa. En cuatro meses se recuperaron 992 balones y restos de ellos en 144 playas de 41 países e islas por 89 personas.

SERIES

La muestra está formada por varias series fotográficas. En 'Shelf-Life' (vida útil), la artista reflexiona sobre la contaminación plástica marina presente en la deshabitada isla Henderson desde el punto de vista de la vida de los objetos plásticos recuperados que un día estuvieron en el estante de algún supermercado. Así, cada foto está titulada con un código de barras.

La serie 'Lunasea' también está centrada en esta isla, pero en este caso, en la acumulación de desechos plásticos arrastrados a sus costas. En concreto, se muestra cómo el paisaje de Henderson se asemeja a la superficie de la luna, con cientos de boyas de pesca de plástico perturbando su superficie. La serie fue nominada para el premio Leica Oskar Barnack 2020 y se presentó en Vogue en noviembre de 2021.

En 'Hong Kong Soup: 1826' muestra residuos de plástico recogidos en más de 30 playas de Hong Kong. 1.826 es la cantidad de toneladas de residuos plásticos municipales que cada día van a parar a los vertederos de Hong Kong. Los plásticos de la serie representan una colección global de desechos que han existido durante distintos periodos de tiempo en los océanos de todo el mundo.

La serie 'Beyond Drifting: Imperfectly Known Animals' fue seleccionada para el Premio Pictet Space 2017, el principal galardón mundial de fotografía sobre sostenibilidad. En ella la artista recrea el universo del plancton. En 'Still. Flesh-Footed Shearwaters' la protagonista es la isla de Lord Howe, que alberga una de las mayores colonias de pardelas de patas carnosas. Barker se unió a los científicos en la isla en el momento en el que los polluelos abandonan sus nidos y migran al Mar de Japón, pero en lugar de eso, encontraron a las aves muriendo en la costa, incapaces de volar por el peso de los residuos plásticos en sus estómagos.

En la serie 'Where am I going?', se incorporan restos de globos y sus accesorios atados, que tras escaparse estallan a una cierta altura y caen en pequeños fragmentos poniendo en peligro la fauna marina. Y, por último, en 'Indefinite', Barker estima el tiempo que tardan los objetos de plástico desechados en degradarse en el mar. La tasa real de degradación de cada objeto de plástico dependerá en gran medida del medio ambiente circundante y por ello la artista considera la degradación de todos estos materiales como indefinida.

Para poder profundizar en la información científica que sirve de inspiración para la creación de la obra de Mandy Barker resulta esencial observar los numerosos cuadernos de notas que la artista ha ido compilando en sus expediciones científicas en su trabajo cotidiano, que se proyectan en la exposición.

De hecho, en uno de sus escritos la artista indica que "la única manera de abordar el problema es para la producción innecesaria de plásticos de un solo uso, y hacer responsables a los fabricantes de los residuos que generan". Además, aboga por crear una legislación a escala mundial "en la que los países se unan para implantar medidas que cubran todo el ciclo vital del plástico, desde su extracción hasta su eliminación".

"Por sí solo, el arte no puede cambiar el mundo --reconoce la artista--, pero cabe abrigar la esperanza de que mi obra, al llamar la atención sobre la contaminación de los mares por plásticos, contribuya a informar y concienciar sobre esta faceta del cambio climático, y anime a un público más amplio a querer tomar medidas", espera Barker.

MANDY BARKER

La belleza de estas imágenes han llevado a Mandy Barker a exponer en el MoMA (2021), en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Victoria & Albert Museum en Londres, en el Parque Científico y Tecnológico de Hong Kong, el Museo de las civilizaciones de Europa y del Mediterráneo de Marsella (2021) o el Festival Internacional de Fotografía de Busan (2020), entre otros emplazamientos.

La capacidad artística de Mandy Barker para impactar en el espectador se suma al rigor científico con el que asume cada una de las creaciones fotográficas que elabora desde hace más de 12 años, en ocasiones después de incorporarse a expediciones científicas por mares y océanos de todo el mundo, en las que se documenta junto a oceanógrafos y biólogos marinos.

En 2012, tras el tsunami en el Océano Pacífico, se sumó a una expedición científica de investigación desde Japón a Hawai para valorar la acumulación de desechos plásticos. En 2017 Greenpeace la invitó a unirse a la Expedición 'Beluga II' para recuperar desechos plásticos de las remotas islas Hébridas Interiores, en Escocia, y en 2019 participó en la 'Expedición de contaminación plástica de la isla Henderson'.

Sus imágenes, cargadas de gran belleza, aportan un nuevo significado a los residuos plásticos marinos con el objetivo de promover un profundo cambio con respecto al ciclo global del plástico, incluyendo su producción, empleo y eliminación, y ampliar así la concienciación sobre la contaminación plástica en los mares y océanos de todo el mundo, destacando el grave efecto en los ecosistemas marinos y en el ser humano.

El trabajo artístico de Mandy Barker se ha publicado en algunos de los más prestigiosos medios de más de 50 países, como National Geographic, TIME, WWF World Wildlife Fund, The Financial Times, The Guardian, Smithsonian, Unesco, The British Journal of Photography, Vogue, The New Scientist, y ha ilustrado relevantes artículos de investigación académicos y científicos sobre el impacto de los plásticos en nuestros mares.