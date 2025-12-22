Marbella (Málaga) acogerá la tercera edición de Startup OLÉ focalizada en la atracción de inversión y emprendimiento

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el director general de Fomento Económico y Pymes, Alejandro Freijo, han mantenido una reunión este lunes con el CEO del evento, Emilio Corchado, para avanzar en la planificación de esta iniciativa. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad malagueña de Marbella volverá a convertirse en foco de atracción de inversión y de emprendimiento con la tercera edición de Startup OLÉ, que tendrá lugar los días 17 y 18 de junio de 2026, en el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el director general de Fomento Económico y Pymes, Alejandro Freijo, han mantenido una reunión este lunes con el CEO del evento, Emilio Corchado, para avanzar en la planificación de esta iniciativa que situará a la ciudad como un referente nacional e internacional del ecosistema innovador.

"Vamos a contar con personas procedentes de eventos celebrados en Miami, Salamanca y otros espacios donde se lleva a cabo esta acción, lo que demuestra la proyección global de este encuentro", ha indicado Freijo. El representante municipal ha añadido que la tercera edición de esta actividad, que reunirá a inversores, startups, empresas, corporaciones y agentes clave del emprendimiento procedentes de toda España y a nivel mundial, "es una cita imprescindible para el sector".

Por su parte, Corchado ha puesto el acento en el impacto estratégico del evento para la localidad y que "va a lanzar de nuevo a Marbella al panorama global de la innovación y la inversión", según ha afirmado. El CEO ha señalado que el encuentro permitirá congregar a "un alto nivel de inversores internacionales, corporaciones, startups y medios de comunicación, es decir, todo el ecosistema, con el fin de poner en valor el crecimiento que está experimentando la ciudad y seguir impulsando su desarrollo".

En este sentido, ha destacado la creación de una comunidad internacional que conecta distintos polos de innovación. "Estamos originando un triángulo virtuoso entre Marbella, Miami y Salamanca que permite generar movilidad, inversión, negocio, conexiones y crecimiento", ha explicado, apuntando que "eso se traduce en riqueza, que es sinónimo de empleo, especialmente cualificado en el ámbito tecnológico".