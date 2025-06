Marbella (Málaga) inaugura su Feria de Día con una veintena de casetas en el paseo de La Alameda y la avenida del Mar

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Marbella ha inaugurado este martes su Feria de Día, que reúne una veintena de casetas de cofradías, asociaciones y partidos políticos en el paseo de La Alameda y la avenida del Mar y que este año dedica el arco de entrada a RTV Marbella en reconocimiento a su labor de difusión de las tradiciones locales.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha presidido el acto de apertura de los festejos diurnos, ha animado "a disfrutar de estos días con responsabilidad y civismo". "Es una oportunidad única para compartir momentos felices con la familia y los amigos", ha señalado la primera edil, quien ha resaltado "el enorme trabajo que hay detrás de esta organización y el gran esfuerzo y cariño por parte de todas las delegaciones del Ayuntamiento".

La regidora ha presentado igualmente el dispositivo especial de seguridad que se desplegará durante las celebraciones patronales, que finalizarán el próximo domingo, 15 de junio, y que cuenta con cerca de 500 efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil y un despliegue tecnológico que incorpora como novedad el uso de 10 'body cams' (cámaras corporales) por parte de los agentes locales autorizadas por la Subdelegación del Gobierno.

En este sentido, la primera edil ha destacado el "esfuerzo coordinado" de todos los cuerpos para lograr el objetivo de una "feria segura".

Muñoz ha detallado que la Policía Local contará con 50 agentes diarios divididos en dos turnos apoyados por unidades especializadas como los GOI, la Unidad de Drones, la Unidad Canina y la Unidad de Prevención.

Ha señalado igualmente que, a la red de 360 cámaras de videovigilancia, se sumará la instalación para la feria de 24 nuevos dispositivos en la zona de la feria de día y otras 19 en la de noche, "reforzando la vigilancia en los puntos de mayor concentración de público".

El dispositivo se completa con el despliegue de 15 voluntarios de Protección Civil cada día y el refuerzo del servicio de bomberos con tres efectivos más durante las horas de máxima afluencia que se añadirán a los 15 habituales.

Por último, durante la jornada, que ha arrancado con la colocación del pendón de la ciudad en el balcón de la Casa Consistorial por parte del concejal más joven, Alejandro González, y con el pasacalles de gigantes y cabezudos por el casco antiguo, se ha descubierto la placa conmemorativa que da nombre al arco de entrada de la Feria de Día en honor a RTV Marbella.

Muñoz ha destacado la "profesionalidad" de la plantilla de la radiotelevisión local y ha valorado que "era obligado un homenaje a todos ellos, no solamente por estas fiestas, sino porque no hay un acto importante en nuestra localidad que no llegue a todos los rincones gracias al enorme esfuerzo que realizan todos los trabajadores".