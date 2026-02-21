Marbella (Málaga) refuerza su posicionamiento turístico nacional e internacional con su participación en Navartur e ITB

Archivo - El paseo marítimo de San Pedro Alcántara, en la ciudad malagueña de Marbella. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Marbella refuerza su posicionamiento nacional e internacional con su participación en las ferias turísticas Navartur, que se desarrolla en la capital navarra, Pamplona hasta el próximo domingo 22 de febrero, y en la ITB de Berlín, que tendrá lugar del 3 al 5 de marzo.

La directora general del ramo, Laura de Arce, ha resaltado que "con su presencia en estas dos citas estratégicas, la ciudad sigue desplegando una intensa agenda de promoción para afianzar su liderazgo como un destino competitivo, innovador y sostenible".

Con respecto a Navartur, De Arce ha señalado que la localidad asistirá bajo el paraguas de Turismo Andaluz y Turismo Costa del Sol y ha explicado que este encuentro "permitirá potenciar la promoción de nuestra localidad en el mercado nacional, especialmente en el norte de España, un emisor tradicional de turismo a nuestra ciudad".

"El municipio acudirá con una oferta diversificada que abarca sol y playa, gastronomía, golf, turismo activo, de compras, cultural y de congresos, así como su posicionamiento en el segmento premium", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que "se trata de una feria dedicada únicamente al público final, por la que pasan más de 50.000 visitantes durante el fin de semana".

En referencia a la participación en la ITB de Berlín, considerada una de las ferias de turismo más importantes del mundo, ha manifestado que "representa una oportunidad clave para consolidar la presencia de Marbella en el mercado alemán, uno de los principales emisores internacionales para el destino, con más de 30.000 visitantes durante el pasado año y situándose en sexto lugar en el ranking de nacionalidades".

A este respecto, ha detallado que "en esta ocasión, formaremos parte del estand de Turismo Costa del Sol y también del que ofrece Turismo Andaluz, a fin de optimizar al máximo nuestra presencia en la feria". Durante el encuentro, se mantendrán más de 60 reuniones profesionales con touroperadores, agencias y compañías del sector con el objetivo de fortalecer alianzas, explorar nuevas oportunidades de negocio y potenciar la conectividad.

"La estrategia municipal se centra en poner en valor la calidad de la planta hotelera, la excelencia en los servicios, la apuesta por la sostenibilidad, la accesibilidad y la digitalización, así como la capacidad de Marbella para ofrecer experiencias durante todo el año", ha recalcado De Arce.

Asimismo, según ha añadido, se promocionarán segmentos como el turismo deportivo, el segmento MICE y el turismo de larga estancia... "impulsando de esta manera la desestacionalizacion, una de las premisas con las que la ciudad acude a cada uno de los encuentros profesionales".