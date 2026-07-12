Marbella (Málaga) renueva el convenio con Fundatul con una subvención de 90.000 euros

Ayuntamiento de Marbella y Fundatul - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha renovado el convenio de colaboración con la Fundación Tutelar (Fundatul) mediante una subvención nominativa de 90.000 euros correspondiente al ejercicio 2026, destinada a garantizar la continuidad de los programas que desarrolla la entidad en favor de personas con discapacidad, diversidad funcional o en situación de dependencia.

El acuerdo ha sido suscrito por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y la gerente de Fundatul, María José Pando, en un acto celebrado en la Oficina de Turismo de San Pedro Alcántara, según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

La aportación municipal permitirá financiar principalmente los gastos de personal de la fundación, que cuenta con una plantilla de 17 profesionales encargados de desarrollar programas de asistencia personal, formación prelaboral, cualificación e inserción sociolaboral. Estas iniciativas están orientadas a fomentar la autonomía personal, la inclusión social y la integración de sus usuarios.

Durante el acto, Muñoz destacó el trabajo que realiza Fundatul y reiteró el compromiso del Ayuntamiento con la entidad. La alcaldesa subrayó que el Consistorio continuará respaldando los proyectos que impulse la fundación y recordó la figura de Remedios del Río, vinculada a los orígenes de la organización y fallecida recientemente.