Marbella, primer destino turístico de España con una campaña 'China Friendly' basada en Inteligencia Artificial

Acto en Marbella de la conferencia continental de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, organizada conjuntamente por la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF) - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

Marbella (Málaga) se convertirá en el primer destino de España en contar con una campaña de promoción digital dirigida específicamente al mercado chino, desarrollada bajo el sello 'China Friendly' y basada en Inteligencia Artificial.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha explicado que "la iniciativa, impulsada por iUrban en colaboración con Huawei, permitirá posicionar al municipio en un segmento de alto valor mediante acciones gratuitas de visibilidad en el ecosistema digital de la compañía tecnológica en China".

Asimismo, ha apuntado que este reconocimiento se enmarca en el programa de iUrban "para distinguir a destinos que están liderando la transformación digital en el ámbito turístico".

"La ciudad ha sido seleccionada por su firme compromiso con la innovación y la accesibilidad idiomática, reflejada en la implantación de oficinas de turismo multilingües y la futura adaptación de otros canales de atención al viajero chino, como la web municipal, aplicaciones móviles, señalética digital y asistentes conversacionales con inteligencia artificial", ha agregado.

La campaña comenzará con una destacada presencia de Marbella en las plataformas de Trip.com (CTrip), uno de los principales operadores turísticos online del mercado asiático, con contenidos personalizados, recomendaciones y material inspiracional.

Además, se reforzará a través de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF), organización con sede en Pekín de la que el municipio es miembro activo, y con la que recientemente se ha formalizado un protocolo de colaboración, suscrito en el marco de la conferencia continental de la WTCF que tuvo lugar en la ciudad y que está orientado a la captación de viajeros del país asiático y al intercambio de buenas prácticas entre localidades turísticas internacionales.

Por su parte, la directora de Turismo, Laura de Arce, ha subrayado que "esta acción refuerza el posicionamiento de la localidad como un destino moderno, abierto y preparado para atender a los visitantes en su propio idioma y a través de los canales digitales que utilizan en su día a día".

De igual modo, ha indicado que "no se trata únicamente de traducir la información, sino de adaptar la experiencia global del destino a las preferencias culturales, digitales y de consumo del turista chino, desde la inspiración inicial hasta su estancia en nuestra ciudad".

Al respecto, ha precisado que "gracias a la inteligencia artificial y a la tecnología aplicada, podremos ofrecer recomendaciones, rutas y servicios personalizados en mandarín, lo que contribuirá a generar un mayor impacto económico y a mejorar la experiencia de viaje".

La responsable municipal ha afirmado que el mercado chino representa una gran oportunidad para Marbella por su creciente interés por destinos de calidad y experiencias premium, así como por su elevado gasto medio por visitante.

"Con esta campaña damos un paso más en nuestra apuesta por la diversificación de mercados y por mantener posicionada a la ciudad como un referente turístico internacional", ha añadido.

En relación con la decisión de que Marbella sea la primera ciudad elegida para esta campaña, el CEO de iUrban Andrés Martínez ha detallado que "la localidad ha demostrado su apuesta por el turista de alto valor y el uso de la inteligencia artificial en todos sus canales de atención como las oficinas y futuros portales web para atender en 95 idiomas, adaptando toda su oferta al visitante asiático".