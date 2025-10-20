Marbella recibirá 2,5 millones como legado del empresario Paolo Ghirelli que se destinarán a la atención de mayores

MARBELLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella recibirá 2,5 millones de euros procedentes del patrimonio del empresario Paolo Ghirelli, fallecido el pasado agosto, que destinará a distintas actuaciones relacionadas con la atención de personas mayores en el municipio.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha explicado que el Consistorio cumplirá con la voluntad del promotor italiano, que fundó en la ciudad el emblemático establecimiento 'La Meridiana', y gestionará la parte de la herencia donada por Ghirelli a la Administración local con el fin de contribuir al cuidado y la mejora de la calidad de vida de los más mayores.

"La generosidad, la implicación y el amor de Paolo por Marbella ha quedado patente una vez más con este gesto solidario que dispuso antes de dejarnos", ha destacado la regidora, al tiempo que ha indicado que "además de su legado como referente de la vida empresarial, gastronómica y social de una época de nuestra ciudad para el recuerdo, nos deja este legado benéfico que constata su espíritu altruista y su intención de contribuir a hacer mejor nuestra localidad".

Muñoz ha apuntado que el Ayuntamiento ha elaborado una propuesta y trabaja junto a los albaceas de la herencia de Ghirelli en definir el destino preciso de la cuantía donada.

"Esta propuesta contempla varias alternativas en cuanto a la distribución del legado y la ejecución de gasto en el marco de satisfacer la voluntad de Paolo", ha señalado Muñoz y ha detallado que entre las posibilidades de actuación se encuentran la financiación de programas municipales que desarrolla el Consistorio dirigidos a personas mayores como el de atención inmediata, de ayuda a domicilio y de soledad no deseada, así como la opción de invertir una parte del importe en equipamiento de la residencia pública del Trapiche.

Por último, ha explicado que "vamos a seguir trabajando para determinar de manera definitiva la distribución de esta aportación tan generosa por parte de uno de los grandes promotores de una etapa muy relevante de nuestra localidad, al que debemos reconocer su figura como emprendedor y embajador de Marbella y también su solidaridad con nuestra ciudad y con sus mayores".