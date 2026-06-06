Marbella tendrá un dispositivo especial de limpieza 24 horas en la Feria de San Bernabé con 75 operarios

El Ayuntamiento pondrá en marcha un dispositivo especial de limpieza 24 horas para la Feria de San Bernabé que contará con 75 operarios y actuará tanto en el recinto como en el Casco Antiguo - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tiene previsto poner en marcha un dispositivo especial de limpieza con motivo de la Feria de San Bernabé 2026 con el objetivo de garantizar el mantenimiento, la salubridad y la buena imagen de la ciudad durante todos los días de celebración.

El concejal del área, Diego López, ha indicado que este operativo responde a la necesidad de reforzar el servicio en unas fechas de máxima afluencia, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de estas jornadas festivas en las mejores condiciones.

El edil ha especificado que "estará integrado por 75 operarios, que trabajarán de forma coordinada en tres turnos de mañana, tarde y noche, permitiendo que pueda permanecer activo durante las 24 horas", y ha señalado que "la planificación abarcará tanto el recinto ferial como los principales espacios del Casco Antiguo, donde se prevé una importante presencia de público".

López ha destacado que "la limpieza es un aspecto fundamental en una celebración de estas características, por lo que se ha organizado un dispositivo continuo, con presencia durante todo el día, para actuar de forma rápida y eficaz en los puntos de elevada concentración".

Ha detallado que "incluirá operarios de barrido, equipos de hidrolimpieza, camiones y baldeadoras, barredoras y otros medios mecánicos destinados a reforzar las labores ordinarias" y ha asegurado que "estos recursos permitirán actuar de manera constante en las zonas de mayor tránsito, así como dar respuesta inmediata a las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de la feria".

Además, ha avanzado que "se prestará un servicio especial de baldeo diario en el Casco Antiguo, que se realizará tras la finalización de la jornada con el fin de que las calles recuperen las mejores condiciones de limpieza de cara al inicio de cada nuevo día de celebración" y ha subrayado que "es una de las áreas con gran actividad durante las fiestas y queremos que cada mañana amanezca en perfecto estado".

El edil ha puesto el acento en la importancia de la colaboración ciudadana para el correcto desarrollo del dispositivo y ha hecho un llamamiento a vecinos, visitantes, caseteros y establecimientos para que hagan uso de papeleras, contenedores y puntos destinados a la recogida de residuos.

"Contamos con un dispositivo amplio y preparado, pero la cooperación de todos es clave para mantener la limpieza de la localidad, por lo que les pedimos que disfruten de la feria, pero también que contribuyan al cuidado de los espacios públicos", ha concluido.