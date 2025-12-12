Marenostrum Fuengirola suma a su cartel de 2026 a Paco Candela, en mayo, y a Antonio Orozco, el 15 de agosto

El catalán Antonio Orozco actuará por primera vez en Marenostrum Fuengirola el 15 de agosto de 2026, con ‘La Gira de Tu Vida’ - MARENOSTRUM FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola (Málaga confirma dos nuevas actuaciones para su edición de 2026: la de Paco Candela (15 de mayo) y la Antonio Orozco (15 de agosto). Gracias a la versatilidad del recinto de este festival, pues cuenta con dos espacios diferenciados que albergan espectáculos íntimos y diferentes, ambos espectáculos estarán marcados por momentos especiales de interacción con sus seguidores.

Así, Antonio Orozco actuará en el escenario principal Unicaja, mientras que Paco Candela lo hará en el escenario Fundación Unicaja ubicado en el interior del castillo Sohail.

La primera jornada, anunciada por orden de fecha, surgirá a cargo del cantante Paco Candela, quien celebrará sus treinta años en los escenarios con los asistentes que quieran acercarse a disfrutar del arte del cantante, el 15 de mayo de 2026, al castillo Sohail de Fuengirola. El "cantaor del pueblo" regresará al mismo escenario donde agotó todas sus entradas los años 2018, 2021 y 2024.

Con 16 discos de estudio y una gran cantidad de reconocimientos, como su nominación en los Latin Grammy o los Premios Odeón entre otros, Paco Candela ha logrado ser una de las voces referentes a nivel nacional e internacional de la música flamenca y popular. Su nuevo espectáculo será un paseo por su trayectoria profesional sin dejar de lado los grandes éxitos con los que ha recorrido más de cien ciudades y acumulado más de 200.000 mil espectadores.

Por otro lado, Antonio Orozco llegará por primera vez a Marenostrum Fuengirola el 15 de agosto de 2026, y lo hará con su nueva etapa en directo "La Gira de tu vida", después de haber arrasado con su anterior espectáculo "La gira de mi vida".

Esta nueva propuesta pone al público en el centro del relato reconociendo la importancia que sus vivencias han tenido en el desarrollo de la carrera del artista.

Este concierto no se limitará a revisitar el pasado, sino que buscará consolidar un vínculo que ha crecido de manera constante a lo largo de los años con su público fuengiroleño. "La gira de tu vida" se presenta, así, como un nuevo capítulo en una relación artística y emocional que se ha mantenido firme durante décadas: cada concierto como un reencuentro, cada persona como una historia que suma.

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y ya cuenta con más de veinte días de conciertos confirmados, con una amplia variedad musical: El Último de la Fila (25 de abril); Fito & Fitipaldis (02 de mayo); Camela (09 de mayo); Paco Candela (15 de mayo); Medina Azahara (22 de mayo); Raule (23 de mayo); Fulanita Fest (29-31 de mayo); Siempre Así (05 de junio); Pablo Alborán (06 de junio); Ignatius Farray (07 de junio); Dani Martín (13 de junio); Salva Reina (14 de junio); Aitana (19 de junio); Manu Sánchez (21 de junio); La Oreja de Van Gogh (27 de junio); y El Monaguillo (28 de junio).

También están confirmados Dani Fernández (04 de julio); Sting (13 de julio); Alejandro Sanz (24 de julio); Los Delinqüentes (25 de julio); Operación Triunfo (31 de julio); Hombres G (01 de agosto); Underworld (08 de agosto); Gipsy Kings (09 de agosto); Antonio Orozco (15 de agosto); Mago Orbit (16 de agosto); Galván Real (21 de agosto); Cantajuego - Tallarín (23 de agosto); Sun and Thunder (27-29 de agosto).