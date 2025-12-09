María Castañeda presenta en el Teatro Cánovas de Málaga el estreno absoluto de su última propuesta 'Hecatombe'

La creadora María Castañeda presenta el estreno absoluto de su última propuesta, ‘Hecatombe’, en el Teatro Cánovas - JUNTA

MÁLAGA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cánovas de Málaga, de la Consejería de Cultura y Deporte, acoge los días 11 y 12 el estreno absoluto de la última obra de la creadora escénica María Castañeda, 'Hecatombe'.

Además, espacio gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales recibirá la obra de teatro familiar, 'Yo, Tarzán', de Festuc Teatre, con funciones programadas el sábado 13 a las 18.30 y el domingo 14 a las 12.00 horas.

La programación para esta semana del espacio escénico contará con la artista escénica multidisciplinar, María Castañeda, que recala los días 11 y 12 en el teatro de La Plaza de El Ejido para presentar de manera absoluta su nuevo proyecto, 'Hecatombe'. Esta pieza escénica que parte de la idea de tomar la escena como "un lugar para la venganza", desde la vulnerabilidad de una mujer que ahonda en su herida durante la madurez.

En sus propias palabras, este nuevo proyecto "es una revuelta profunda, un viaje que nace de la necesidad espiritual y material de hacer justicia a la propia dignidad humana. Es la traducción artística de una mujer que se enfrenta a sí misma. Una mirada personal al amor roto, al amor propio, hurgando en torno a la herida en tres direcciones: la vida, la muerte y la profesión".

Castañeda cuenta, además de con una trayectoria de más de tres décadas como actriz, con una fructífera carrera como directora, escritora, cantante, profesora de artes escénicas así como coordinadora de proyectos internacionales de corte social-artístico.

Para este trabajo la artista andaluza ha contado con el asesoramiento en la dramaturgia, así como en la mirada externa, de Alberto Cortés. Se trata de un proyecto desarrollado dentro del programa de Residencia artística de 2024 del Centro de Creación Coreográfica de Andalucía, gestionado por el Instituto de las Artes Escénicas y de la Música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

UNA NUEVA PROPUESTA PARA EL PÚBLICO FAMILIAR PARA EL FIN DE SEMANA

Por otro lado, el sábado 13 a las 18.30 y el domingo 14 a las 12.00, Festuc Teatre propone su obra de teatro familiar, de títeres y de música, 'Yo, Tarzán'. La obra sitúa al público en plena selva, donde una criatura queda huérfana y expuesta a los peligros de la jungla hasta que una familia de gorilas decide acogerla como parte de su tribu.

Así arranca la historia de Tarzán, una niña que crecerá convencida de ser una gorila más y que deberá aprender a sobrevivir en la vida salvaje con el amor de su nueva familia. Se trata de un relato sobre la diferencia, el deseo de pertenecer y la superación de los propios miedos.

Fundada en Lleida el año 2003 gracias a las inquietudes artísticas de Ingrid Teixidó y Pere Pàmpols, Festuc Teatre nace con el interés de poder hacer de su pasión una forma de vida. En su búsqueda de hacer disfrutar y reflexionar al público, la compañía ha logrado crear un en granaje que aúna música, narración e interpretación.

Asimismo, a la oferta escénica se suma, en el vestíbulo del teatro, la instalación multidisciplinar 'Recreativos Federico', de Álex Peña. La muestra, que ha ampliado su estancia en el hall del teatro hasta el 11 de diciembre debido al éxito cosechado, invita a reflexionar sobre la apropiación y mercantilización de los iconos culturales, políticos y sociales a través de lenguajes escénicos contemporáneos.

Se trata de un dispositivo híbrido entre performance, instalación y representación, donde música, vídeo e interacciones diversas dialogan en un espacio de juego, humor, ironía y poesía presidido por la figura de Federico García Lorca.

El horario de visita será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Los días con programación permanecerá abierta hasta cinco minutos antes del inicio de la función y tras su finalización.