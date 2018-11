Marín afea que PP, PSOE e IU "acuerden" dar solo una entrevista a Cs en la RTVA, "menos de lo que le corresponde"

Publicado 13/11/2018 12:56:56 CET

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha criticado este martes que los 15 miembros del Consejo de Administración de la RTVA --elegidos por el PP, PSOE e IU-- "se pongan de acuerdo" para dar solo una entrevista a CS en la televisión pública andaluza, "menos de los que le corresponde".

Así lo ha señalado en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, celebrado este martes en Málaga.

Marín ha detallado que el Consejo de Administración de la RTVA ha decidido dar cuatro entrevistas al PSOE, tres al PP, tres a Adelante Andalucía --sumando la que le corresponde a IU-- y una a Ciudadanos. "¿Para esto quieren las estructuras?", ha preguntado, toda vez que ha alertado de que "en muchas ocasiones" el PP y el PSOE han actuado "de la misma manera en Andalucía".

"La que le corresponde a IU se la suman a Podemos y se ponen de acuerdo para que Cs tenga menos de lo que le corresponde", ha insistido Marín, quien ha advertido de que "no es que no tengamos representación en el Consejo de Administración de la RTVA, que nos corresponde por ley" sino que, además, "cuando llega la campaña electoral ven en qué forma estos que vienen creciendo, que vienen para arriba y que son capaces de ganar las elecciones les ponemos trabas para que no nos hagan tanto daño, no perdamos tanto chiringuitos y tanta estructuras".