Marín (Cs) asegura que el día 26 "volverá la ilusión" con "gobiernos nuevos y reformistas"

Actualizado 10/05/2019 15:24:22 CET

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 10 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado en el municipio malagueño de Benalmádena que el próximo 26 de mayo, días de las elecciones municipales, "volverá la ilusión a las calles de Andalucía, la ilusión por cambiar las cosas y sobre todo llegarán gobiernos nuevos, reformistas, que de una vez por todas pongan a los ayuntamientos en el lugar que les corresponda".

Marín ha considerado que tienen "un nuevo reto por delante y Ciudadanos crecerá y volverá a liderar un proyecto de centro, progresista que viene a reformar muchas cosas". En este sentido, se ha mostrado convencido de que su partido "multiplicará" los 166 concejales y cinco alcaldías conseguidas en las elecciones municipales de hace cuatro años.

Acompañado en su visita a Benalmádena por el candidato de Ciudadanos en el municipio, Juan Antonio Vargas, ha recordado que el "el cambio ha sido posible en Andalucía, y ahora lo será en Benalmádena, y en la provincia de Málaga", provincia en la que ha recordado se presentan 33 candidaturas que abarcan al 90 por ciento de la población.

"Esperamos que ese cambio no sólo sea en esta ciudad y provincia y se contagie esa ilusión naranja al resto de Andalucía", ha añadido no sin antes agradecer a Vargas, que concurre por primera vez en unas elecciones, "por su valentía, por dar un paso al frente y no quedarse en el confort de su casa".