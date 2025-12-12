Maroon 5, la banda multiplatino, actuará en Starlite Occident el 7 de julio

Cartel anunciador del concierto de Maroon 5 en el ciclo de conciertos Starlite Occident. - STARLITE OCCIDENT

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Maroon 5, la banda multiplatino, tiene previsto actuar en el ciclo de conciertos Starlite Occident que tendrá lugar el año que viene en la ciudad malagueña de Marbella. Será el martes 7 de julio en el auditorio de la cantera de Nagüeles que cada año alberga este festival boutique.

Así lo ha dado a conocer la organización de Starlite Occident, que subraya que durante las últimas tres décadas, Maroon 5 se han consolidado como una de las bandas pop más influyentes de su generación, liderados por el carismático cantante Adam Levine.

El gran salto al estrellato llegó con su álbum debut Songs About Jane, que despegó cuando "This Love" alcanzó el Top 5, seguido de éxitos como "She Will Be Loved" y "Sunday Morning".

El segundo álbum de la banda, It Won't Be Soon Before Long, alcanzó el estatus de multi-platino, impulsado por el éxito número uno "Makes Me Wonder". Desde entonces, su trayectoria ha estado llena de hits incluidos en los álbumes Overexposed, V, Red Pill Blues, JORDI y Love Is Like, produciendo grandes éxitos internacionales como "Moves Like Jagger", "Animals", "Sugar", "Girls Like You", "Memories" y "Payphone".

A lo largo de los años, han colaborado con artistas de primer nivel como Cardi B, Megan Thee Stallion,Kendrick Lamar, Rihanna, Lisa, Wiz Khalifa, Lil Wayne y muchos más.

Junto con sus importantes giras como cabeza de cartel y múltiples colaboraciones, la banda vivió uno de sus momentos más destacados al encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LIII en 2019.

Más de dos décadas después y con más de 100 millones de discos vendidos, Maroon 5 siguen siendo habituales en las listas de éxitos, evolucionando constantemente su sonido con influencias de R&B, pop y hip-hop, mientras mantienen su estatus como una de las bandas más grandes del pop moderno.

Maroon 5 (7 de julio) se une así al cartel de artistas que hasta la fecha ya ha confirmado Starlite Occident para su edición de 2026 y que tambien contempla a - 29 de junio: Lenny Kravitz (29 de junio), Grupo Frontera (6 de julio), Deep Purple (9 de julio), Carlos Rivera (22 de julio), Sergio Dalma (4 de agosto) y Antoñito Molina (19 de agosto).