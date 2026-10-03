Márquez (PSOE-A) sobre la posibilidad de un adelanto electoral: "Lo que haga el presidente Sánchez, bien hecho está"

Archivo - La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una foto de archivo. - PSOE DE HUELVA - Archivo

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha asegurado respecto a la posibilidad de un adelanto electoral en España que "es una decisión que le corresponde única y exclusivamente" al presidente del Gobierno y ha apuntado que "de pasar o no pasar, depende de él y lo que haga el presidente Sánchez, bien hecho está".

"Nosotros vamos a esperar a su decisión y después haremos la valoración que tengamos que hacer en ese sentido", ha dicho Márque en declaraciones a los periodistas en Málaga, junto al candidato a la Alcaldía de la capital malagueña, Mariano Ruiz Araujo.

Cuestionada sobre en qué situación se encuentra el partido en Adnalucía, ha remarcado la cohesión de la federación andaluza. "Esto es como cuando el profe te pone un examen por delante, si eres buen alumno y has estudiado a lo largo de todo el curso, si llevas al día las tareas, evidentemente no tienes ningún problema", ha respondido.